Rutte treu importància al replegament dels EUA a Alemanya i Polònia
El cap de l’OTAN afirma que la retirada de tropes és el reflex de les responsabilitats més grans d’Europa a l’Aliança
B. R.
El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, va restar ahir importància a les decisions dels Estats Units de retirar tropes de territori europeu, al·legant que no és una sorpresa sinó més aviat el reflex d'una presa de responsabilitats més gran d'Europa a l'Aliança. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha restat aquest dimecres importància a les successives decisions dels Estats Units de retirar tropes de territori europeu, al·legant que no és una sorpresa sinó simplement el reflex d'una presa de responsabilitats més gran d'Europa en l'aliança, i que Washington continuarà participant en els mecanismes de defensa convencional i nuclear.
La retirada de contingents nord-americans de 4.000 soldats de Polònia i 5.000 d'Alemanya "no tindrà impacte en els plans de defensa de l'OTAN", ha assegurat Rutte en una roda de premsa prèvia a la reunió informal de ministres d'Exteriors que se celebra aquesta setmana a Helsingborg (Suècia). El secretari general ho ha atribuït a "ajustos" de la postura dels Estats Units que eren esperables. El cap aliat va eludir valorar si és una decisió "punitiva" contra Alemanya, després que el canceller Friedrich Merz digués que els EUA estan sent "humiliats" en la guerra contra l'Iran. Segons fonts de l'OTAN, l'aliança va demanar "aclariments" als Estats Units en resposta a l'anunci. Però l'holandès ha evitat confirmar si Washington ha donat més detalls sobre els seus plans. També ha eludit valorar si es tracta d'una decisió "punitiva" contra Alemanya, després que el canceller Friedrich Merz digués que els Estats Units estan sent "humiliat" en la guerra contra l'Iran.
"És el normal, era d'esperar i crec que és just que passi", ha dit el secretari general, que ha reconegut que per conèixer el reajustament final de la presència militar dels Estats Units a Europa "caldrà esperar". L'holandès ha assegurat en qualsevol cas que els Estats Units continuaran involucrat en l'aliança sobretot en la defensa nuclear, però també convencional.
Per Rutte, el moviment de tropes és un reflex del reajustament de les responsabilitats en l'aliança. "Europa i el Canadà estan intensificant els seus esforços. Estan invertint més i assumint més responsabilitat en la defensa convencional", ha dit el secretari general. "I, com era d'esperar, Estats Units també s'estan adaptant", ha afegit.
Canvi de prioritats
Washington ha deixat clar que la seguretat d'Europa ja no és la seva prioritat. Una política que s'ha reflectit en la distribució dels comandaments militars de l'OTAN i comença a notar-se en el pes dels exèrcits europeus i nord-americà en el model de defensa convencional de l'aliança. "Continuarem veient aquesta transformació cap a una Europa més forta en una OTAN més forta. Una OTAN més forta amb una divisió de responsabilitats més sana i sostenible per brindar la seguretat que tots necessitem", ha dit Rutte. L'holandès ha insistit en qualsevol cas que "l'OTAN és i sempre serà una aliança transatlàntica" i "part de mantenir forta aquesta aliança implica redistribuir les responsabilitats".
Els ministres d’Exteriors de l’OTAN es reuneixen aquesta setmanaper en una reunió informal preparatòria de la cimera de líders del juliol vinent a Turquia. Si l’any passat el principal objectiu era aconseguir un acord per augmentar la despesa en defensa, aquest any els aliats volen reforçar la capacitat de producció de la seva indústria militar.
