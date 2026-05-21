Teheran amenaça de portar la guerra "fora" de la regió
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran va amenaçar ahir de portar la guerra "fora de l’Orient Mitjà" si és atacada per part dels EUA i Israel en els pròxims dies. Davant el fracàs de les negociacions, el president nord-americà, Donald Trump,va assegurar dimarts passat que si no hi havia avanços o un acord "en dos o tres dies", reprendria l’ofensiva "tan aviat com divendres, dissabte o diumenge... pot ser que a inicis de la setmana que ve". Des de fa setmanes, Teheran i Washington es troben en un punt mort en les converses, amb la intermediació del Pakistan. Els principals esculls són l’estret d’Ormuz i el programa nuclear.
"Si l’agressió contra l’Iran és repetida, la guerra s’estendrà fora de l’Orient Mitjà, i farem atacs destructius en llocs que mai hauríeu imaginat. Ja abans vam avisar que un atac dels EUA sumiria la regió en la guerra. Els nostres avisos, no com els de l’enemic, no són buits", va declarar en un comunicat la Guàrdia Revolucionària, en la primera ocasió que l’Iran realitza tal amenaça.
Trump va anunciar aquesta setmana que suspenia els seus plans de tornar a la guerra "a petició de Qatar, l’Aràbia Saudita i els EAU". Filtracions a la premsa des del Pentàgon, no obstant, asseguren que els cercles de defensa nord-americans van aconsellar a Trump no atacar l’Iran, ja que el país persa "ha augmentat la capacitat d’atacar posicions nord-americanes", durant l’alto el foc.
