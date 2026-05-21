La UE desbloqueja el seu acord aranzelari amb els Estats Units
Els Vint-i-set es reserven el dret a suspendre les rebaixes aplicades si Washington no compleix la seva part del tracte
Beatriz Ríos
El Consell de la Unió Europea, que representa els governs dels Vint-i-set, i el Parlament Europeu han arribat aquest dimecres de matinada a un acord provisional per fer efectiva una rebaixa substancial dels aranzels a bona part de les importacions des dels Estats Units, davant la pressió del president Donald Trump, que havia amenaçat d'incrementar els gravàmens als cotxes europeus al 25%.
"Un acord és un acord, i la UE compleix els seus compromisos", ha dit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en una publicació a les xarxes socials. La tensió entre Washington i Brussel·les havia crescut en les últimes setmanes, entre acusacions de l'Administració Trump que el bloc no estava complint l'acord que l'alemanya i Trump van tancar fa gairebé un any a Escòcia per posar fi a la guerra comercial.
En aquell compromís, la UE va declarar que eliminaria "els aranzels sobre tots els productes industrials nord-americans" i que proporcionaria un "accés preferencial" a una àmplia gamma de productes alimentaris, com alguns processats, lactis, fruites, verdures, carns o oli de soja. Però aquesta promesa només es podia complir seguint els cursos legislatius habituals: una proposta de la Comissió per rebaixar els aranzels i una negociació després entre el Consell i el Parlament, que han arribat a un acord aquest dimecres. Aquest acord haurà de ser ara ratificat per les dues institucions, però suposa un pas important per traduir el compromís assolit amb els Estats Units en una política efectiva.
Vigilància reforçada
Primer va ser la sentència del Tribunal Suprem del febrer i l'anunci després de nous aranzels per part de Trump. Després, va arribar l'amenaça d'imposar gravàmens a les importacions procedents de mitja dotzena de països en resposta a l'enviament de personal militar a Grenlàndia. I fa només unes setmanes, el president va anunciar que augmentaria els aranzels als cotxes al 25% si no complien el tracte.
Els mesos que han seguit la firma de l'acord comercial entre els Estats Units i la UE han estat carregats d'incertesa. L'Eurocambra, de fet, va frenar la negociació de la rebaixa aranzelària en resposta a cada amenaça. El pacte havia de donar previsibilitat als importadors i exportadors, però amb Donald Trump a la Casa Blanca, sembla impossible. Per això el gruix de la negociació entre Consell i Parlament ha versat sobre salvaguardes per cobrir-se l'esquena en cas d'un nou canvi de política nord-americana.
La UE ha pactat un mecanisme que permeti fer front a possibles augments significatius d’importacions procedents dels Estats Units "que causin o amenacin de causar greus perjudicis als productors nacionals". A petició d’almenys tres països, de la indústria i dels sindicats, la Comissió haurà d’investigar i, si considera que existeix aquesta amenaça, podria suspendre l’acord.
L’acord a què van arribar els governs i l’Eurocambra reforça les condicions en què l’Executiu comunitari podria suspendre l’acord si els Estats Units no compleixen la seva part del tracte.
El text fa referència a la possibilitat que la Casa Blanca pogués prendre mesures que soscavin els objectius del tracte o pertorbin les relacions comercials o d'inversió amb la UE, per exemple, discriminant les seves empreses. En aquests casos, o fins i tot quan hi hagi indicis que aquestes decisions es produiran en el futur, la Comissió podrà suspendre el tracte. La Comissió també podrà suspendre la rebaixa aranzelària si abans del 31 de desembre, els Estats Units continuen aplicant als derivats de l'acer i l'alumini de la UE un aranzel superior al 15%, com ocorre actualment en molts casos. Atès que Brussel·les i Washington continuen negociant, l'Executiu haurà de donar part dels avenços al Consell i al Parlament abans de final d'any.
