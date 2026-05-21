El vessant veneçolà de la suposada xarxa
El jutge Calama apunta pagaments de l’entorn de Delcy Rodríguez i testaferros que cobraven "600 euros en mà". Entre els empresaris assenyalats figura Camilo Ibrahim Issa, accionista de Plus Ultra a través de Snip Aviation.
T. C. F. / C. G. / J. J. F
La interlocutòria del 18 de maig en què el jutge José Luis Calama cita el 2 de juny com a investigat José Luis Rodríguez Zapatero revela el vessant veneçolà de la presumpta trama. I s’hi reflecteix la realitat d’un país, amb empresaris pròxims al règim del país sud-americà, que realitzen pagaments recurrents a la xarxa corrupta presumptament liderada per l’expresident del Govern, i amb altres ciutadans d’aquest país, que actuen com a mers "testaferros" que posen el seu nom als documents que els entreguen a canvi de quantitats de diners.
"Queda patent el seu mer paper de testaferro, pel qual rebria una remuneració de 600 euros mensuals, pagats en efectiu quan aquest viatja des de Veneçuela fins a Espanya", explica l’instructor, que després assenyala que aquests empresaris diuen en els missatges que van ser interceptats per la UDEF que els diners els entregaven "en mà quan ve per Espanya".
En aquest sentit, els agents van trobar un missatge del 6 d’abril de Santiago Fernández Lena, que va ser secretari de Plus Ultra, en el qual diu a l’ara president de la companyia, Julio Martínez Sola, que era "probable que vinguin Basiliso i la seva dona a Madrid des de Caracas l’última setmana d’abril", al presumpte testaferro, administrador únic de Caletón Consultores. El jutge considera que el lloctinent de Zapatero, Julio Martínez Martínez, va utilitzar Caleton Consultores i altres mercantils interposades per emmascarar els fons que rebien de l’aerolínia Plus Ultra.
Però la investigació judicial també assenyala l’empresari Camilo Ibrahim Issa, accionista de Plus Ultra a través de la firma Snip Aviation, i que estava al corrent de les negociacions per aconseguir el rescat de la companyia. En un missatge del 6 de febrer del 2021, poc abans que es produís el rescat, el llavors president de l’aerolínia, Rodolfo Reyes, demana a Julio Martínez Sola que organitzi un dinar amb Camilo Ibrahim Issa i Julio Martínez Martínez. "Rodolfo Reyes li diu que Camilo va estar amb Zapatero i que van parlar sobre que tot anava bé (Rodolfo Reyes: ‘Pots organitzar un dinar amb l’homònim, tu i Camilo. Camilo ha estat avui amb ZP. Li ha dit que tot va vent en popa’. Julio Martínez Sola: ‘Ho sabia. De fet, em va preguntar l’homònim –estava amb ZP– quant tenia Camilo a Plus Ultra’)".
El 26 de febrer del 2021, quan ni tan sols s’havia fet la reunió del consell gestor que va aprovar el rescat, Julio Martínez Martínez comunica a Camilo Ibrahim Issa, mitjançant un missatge de text, l’obtenció de l’ajuda pública. I aquest li va agrair la tasca.
Aquest diari va informar que una de les empreses registrades dimarts passat per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia va ser Softgestor SL, l’administrador del qual és un ciutadà espanyol nascut a Veneçuela, Carlos Parra Delgado, que té el 65% de Softgestor SL. El 35% restant és d’Óscar Fernández García. D’altres clients d’aquesta mercantil, que va realitzar dos pagaments a la trama de Zapatero per la quantitat de 145.200 euros, eren Bautista Managements LLC, (100.957 euros), Grupo Multiobras MM 77 CA (74.870 euros) i FVF Operaciones Globales SL (46.374 euros).
A l’avió de Delcy
Precisament, la societat FVF Operaciones Globales SL va ser creada a Espanya per l’actual president de la Federació Veneçolana de Futbol (FVF), Jorge Andrés Giménez Ochoa, que també és administrador solidari de la companyia. Giménez Ochoa va ser un dels quatre passatgers que van acompanyar la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, a l’avió que la va desplaçar el 19 de gener del 2020 a l’aeroport de Barajas, en el qual la número dos de Nicolás Maduro va mantenir una reunió amb Ábalos.
La firma Softgestor és propietària del 99,6% de la mercantil Apamate Corporate And Trust SL. Des d’aquesta firma Parra Delgado va transferir 300.000 euros el 3 de gener del 2020 a la mercantil Deluxe Fortune, una de les dues empreses que va utilitzar el comissionista i aconseguidor de la trama Koldo, Víctor d’Aldama, per ingressar les presumptes comissions de la venda de les mascaretes pagades pel Ministeri de Transports de José Luis Ábalos. El jutge relata que la trama també hauria valorat utilitzar Apamate Corporate And Trust SL per transferir fons a Julio Martínez Martínez.
