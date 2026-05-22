Cap dels 14 passatgers de l’Hondius en quarantena al Gómez Ulla té símptomes
La ministra de Sanitat apunta que els afectats ja poden compartir espais comuns després d’una segona PCR negativa
ACN
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha assegurat aquest divendres que cap dels 14 passatgers del creuer MV Hondius que continuen en quarantena a l’Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta símptomes d’hantavirus. Segons la ministra, tots han donat negatiu en les darreres proves PCR. Ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat simptomatologia “ha començat a estar asimptomàtic” i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
En aquest marc, la ministra ha apuntat que les autoritats sanitàries esperen que les pròximes proves continuïn donant resultats negatius per poder avançar cap a una quarantena domiciliària “en algun moment”. Els protocols actuals estableixen controls periòdics mentre es compleix el període d’observació fixat després de l’exposició al virus.
