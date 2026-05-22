Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Joan GarcíaPlans cap de setmanaHorari Baxi Manresa-Reial MadridJonathan AndicBus ManresaInés GarcíaPasapalabra
instagramlinkedin

Cap dels 14 passatgers de l’Hondius en quarantena al Gómez Ulla té símptomes

La ministra de Sanitat apunta que els afectats ja poden compartir espais comuns després d’una segona PCR negativa

Guàrdies civils a l'àrea de recepció dels passatgers de l'Hondius

Guàrdies civils a l'àrea de recepció dels passatgers de l'Hondius / arxiu

ACN

Barcelona

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha assegurat aquest divendres que cap dels 14 passatgers del creuer MV Hondius que continuen en quarantena a l’Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta símptomes d’hantavirus. Segons la ministra, tots han donat negatiu en les darreres proves PCR. Ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat simptomatologia “ha començat a estar asimptomàtic” i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.

En aquest marc, la ministra ha apuntat que les autoritats sanitàries esperen que les pròximes proves continuïn donant resultats negatius per poder avançar cap a una quarantena domiciliària “en algun moment”. Els protocols actuals estableixen controls periòdics mentre es compleix el període d’observació fixat després de l’exposició al virus.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
  2. Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
  3. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  4. El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
  5. Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
  6. Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages
  7. Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
  8. Com pot Mango evitar una crisi per la detenció de Jonathan Andic? El llegat del pare, una estratègia «intel·ligent» i la inèrcia del consumidor

Cap dels 14 passatgers de l’Hondius en quarantena al Gómez Ulla té símptomes

Cap dels 14 passatgers de l’Hondius en quarantena al Gómez Ulla té símptomes

Ingressa en un hospital de Berlin un metge estatunidenc contagiat d'ébola

Ingressa en un hospital de Berlin un metge estatunidenc contagiat d'ébola

Barcelona, la Generalitat i l’Estat s’alien per destinar 433 milions al futur pol científic de la Ciutadella

Barcelona, la Generalitat i l’Estat s’alien per destinar 433 milions al futur pol científic de la Ciutadella

Pinós i Torà reclamen una actuació "urgent" a la carretera d'Ardèvol: "És un perill, hem d'envair el carril contrari"

Pinós i Torà reclamen una actuació "urgent" a la carretera d'Ardèvol: "És un perill, hem d'envair el carril contrari"

Alerten de la presència de Listeria en formatges frescos de quatre marques

Alerten de la presència de Listeria en formatges frescos de quatre marques

Desconvocades les vagues de Rodalies previstes per al 27 de maig i el 5 de juny

Desconvocades les vagues de Rodalies previstes per al 27 de maig i el 5 de juny

Pressupostos de la Generalitat 2026: El Govern augmenta un 50% els recursos per a acció exterior i obrirà tres noves delegacions

Pressupostos de la Generalitat 2026: El Govern augmenta un 50% els recursos per a acció exterior i obrirà tres noves delegacions

Així ha estat la protesta davant l'oficina de Treball de Manresa per l'acomiadament d'una treballadora de Casa Masa

Tracking Pixel Contents