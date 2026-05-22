Consum expedienta una gran immobiliària per clàusules abusives
L’empresa, responsable de milers d’habitatges a Espanya, s’enfronta a una multa milionària per mala pràctica contra els inquilins
Monique Zamora Vigneault
El Ministeri de Consum, l'òrgan dependent del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, ha carregat contra les immobiliàries que utilitzen males pràctiques contra els inquilins. La Direcció General de Consum ha obert un expedient contra una de les grans immobiliàries del país, responsable de milers d'habitatges a Espanya, tot i que no ha concretat més detalls. L'expedient es va obrir ahir després d'identificar quatre possibles infraccions en una investigació inicial. Cada una d'aquestes infraccions podria ser considerada una clàusula abusiva i comportar multes de fins a un milió d'euros per cada una, o entre sis i vuit vegades el benefici il·lícit; és a dir, uns 4 milions d'euros. Es tractaria de pràctiques com la imposició d'una assegurança d'impagament a l'inquilí i la inclusió d'una clàusula que dona per negociat individualment un contracte d'adhesió. La tercera infracció es refereix a penalitzacions excessives per retards en l'entrega de l'habitatge. L'última és que la immobiliària va abusar de clàusules que carreguen a l'arrendatari despeses i sancions injustificades relacionades amb els subministraments i el canvi de titularitat d'aquests serveis.
Durant els últims anys, Consum ha intensificat la lluita contra agències immobiliàries que incompleixen la llei 2/2023 d'Habitatge, que prohibeix repercutir sobre l'inquilí les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte. Aquest últim pas del Ministeri que dirigeix Pablo Bustinduy arriba un mes després que la direcció ratifiqués a l'abril una multa de 3,6 milions d'euros a Alquiler Seguro per pràctiques abusives contra els seus inquilins.
Consum va obrir l'expedient investigador contra Alquiler Seguro l'octubre del 2024 després de trobar tres suposades pràctiques abusives contra els seus clients. Entre aquestes pràctiques hi ha obligar a pagar una comissió per la gestió de la transacció i la firma de contractes temporals. En paral·lel, Alquiler Seguro va anunciar que recorrerà la sanció imposada per Consum perquè considera que les acusacions són "falses" i responen a una interpretació "parcial i esbiaixada" de la normativa. La companyia va defensar que els serveis addicionals qüestionats pel ministeri, com l'assegurança d'atenció a l'inquilí, són de caràcter voluntari i va denunciar el "mal reputacional" derivat del conflicte amb el departament de Bustinduy.
"Aquest servei és completament voluntari –va insistir l'empresa en una roda de premsa–. Com ho prova el fet que hi hagi més de 250 arrendataris que no el van subscriure i que viuen en immobles gestionats per l'empresa".
