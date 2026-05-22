Espanya i els EUA renoven el pacte sobre Morón i Rota
Les forces nord-americanes seguiran a les bases malgrat les insinuacions de Trump
Juan José Fernández
De moment, no hi ha retirada de les forces aèries i navals nord-americanes de les bases espanyoles de Rota i Morón, malgrat el que ha repetit el president dels Estats Units, Donald Trump, i algun apòcrif correu electrònic que va circular pel Pentàgon. El pacte bilateral de defensa entre Espanya i els Estats Units té nova vigència per un altre any més, ja que ha entrat en renovació automàtica a l’acabar el dia d’ahir sense que els Estats Units ni Espanya l’hagin denunciat.De moment, no hi ha retirada de les forces aèries i navals nord-americanes de les bases espanyoles de Rota i Morón, malgrat el repetit pel president dels Estats Units, Donald Trump, i malgrat, fins i tot, a algun apòcrif correu electrònic que va circular pel Pentàgon. Quan acabi aquest dijous, el pacte bilateral de defensa entre Espanya i els Estats Units tenen nova vigència per un altre any més, ja que ha entrat en renovació automàtica sense que els Estats Units –ni Espanya– ho hagin denunciat.
El seu nom és Conveni de Cooperació per a la Defensa entre el Regne d’Espanya i els Estats Units d’Amèrica. La seva primera versió va ser un acord negociat per Franco amb l’Administració de Harry Truman i la del seu successor, Dwight D. Eisenhower, l’any 1953. El pacte es va refundar amb la democràcia el 1988. Les últimes revisions van tenir lloc el 2002, el 2012 i el 2015.El seu nom és Conveni de Cooperació per a la Defensa entre el Regne d’Espanya i els Estats Units d’Amèrica. La seva primera versió va ser un acord negociat per Franco amb l’administració de Harry Truman i la del seu successor, Dwight D. Eisenhower, el 1953. El pacte es va refundar amb la democràcia el 1988, governant Felipe González i Ronald Reagan. Les últimes revisions van tenir lloc el 2002, 2012 i 2015.
La revisió del 2012 –que és coneguda com a "segona esmena"– va modificar els períodes de vigència de l’acord. Va entrar en vigor el 21 de maig del 2013 per un període de vuit anys. A partir de llavors, quedava fixada la renovació anual automàtica: el conveni "quedarà prorrogat per períodes d’un any, tret que alguna de les parts notifiqui per escrit a l’altra la seva voluntat contrària, almenys sis mesos abans del final del període inicial de vuit anys o de qualsevol dels períodes subsegüents d’un any".La revisió del 2012 – coneguda entre els negociadors com a "segona esmena"– va modificar, entre altres detalls, els períodes de vigència del renovat acord de 1988. Aquella segona esmena va entrar en vigor el 21 de maig del 2013 per un període de vuit anys, quan les parts es van intercanviar sengles comunicacions per escrit assegurant que el text compleix els seus respectius requisits constitucionals. A partir de llavors quedava fixada la renovació anual automàtica: el conveni "quedarà prorrogat per períodes d’un any, tret que alguna de les parts notifiqui per escrit a l’altra la seva voluntat contrària, almenys sis mesos abans del final del període inicial de vuit anys o de qualsevol dels períodes subsegüents d’un any", diu en les seves disposicions finals.
"En la vida diària de Rota, a la nostra feina i en les nostres relacions, no va passar res", explica a aquest diari un alt oficial de l’Armada quan se li pregunta si la tensió diplomàtica entre els Estats Units i Espanya està afectant el clima de cooperació entre militars nord-americans i espanyols."En la vida diària de Rota, en la nostra feina i en les nostres relacions, res ha passat", explica a aquest diari un alt oficial de l’Armada quan se li pregunta si la tensió diplomàtica entre els Estats Units i Espanya està afectant el clima de cooperació entre militars nord-americans i espanyols.
Hi ha estridència en els alts nivells polítics, però no pel que fa al terra, on operen els militars. Espanya ha treballat amb els Estats Units en la recent evacuació dels militars destinats a les dues missions d’assistència a l’Iraq. "En excel·lent relació", va remarcar la ministra de Defensa, Margarita Robles, dilluns al Congrés.Hi ha estridència en els alts nivells polítics, però no a nivell del sòl, on operen els militars. Espanya ha treballat amb els Estats Units, per exemple, en la recent evacuació dels militars destinats a les dues missions d’assistència a l’Iraq, "en excel·lent relació", remarcava la ministra de Defensa, Margarita Robles dilluns passat al Congrés.
El coronel de l’Exèrcit Jose Luis Calvo, exdirector de l’Àrea d’Estudis de la Secretaria General de Política de Defensa, creu que Rota i Morón "per als Estats Units són molt importants, especialment Rota, que és la clau per controlar l’accés al Mediterrani i per recolzar operacions a l’Àfrica i l’Orient Mitjà".El coronel de l’Exèrcit Jose Luis Calvo, exdirector de l’Àrea d’Estudis de la Secretaria General de Política de Defensa, creu que Rota i Morón "per als Estats Units són molt importants, especialment Rota, que és la clau per controlar l’accés al Mediterrani i per recolzar operacions tant a l’Àfrica com a l’Orient Mitjà". Segons l’opinió d’aquest militar expert en estratègia, les bases són també importants per a Espanya: "La presència militar nord-americana és un element essencial de la nostra dissuasió i els acords amb els EUA són bastant avantatjosos. De fet, les bases ens han permès compensar davant altres aliats la despesa limitada en defensa".Segons l’opinió d’aquest militar expert en estratègia, les bases també són importants per a Espanya. "La presència militar nord-americana és un element essencial de la nostra dissuasió i els acords amb els EUA són bastant avantatjosos –opina–. De fet, les bases ens han permès tradicionalment compensar davant altres aliats la despesa limitada en defensa".
Un ‘win win’
El general Miguel Ángel Ballesteros, director de l’Institut Espanyol d’Estudis Estratègics i del Departament de Seguretat Nacional, veu en les bases d’utilització conjunta "un win".El general Miguel Ángel Ballesteros, que va ser director de l’Institut Espanyol d’Estudis Estratègics i del Departament de Seguretat Nacional, veu en les bases d’utilització conjunta "un win win".
Ballesteros sap que per al Pentàgon el més valuós que té a Espanya és Rota. "És una base aeronaval amb excel·lents prestacions. Per la seva pista d’aterratge i les característiques del port", diu. L’US Navy troba en la base gaditana "empreses tecnològiques que asseguren bon manteniment", com el de Navantia per als destructors nord-americans.Ballesteros sap que per al Pentàgon el més valuós que té a Espanya és Rota. "És una base aeronaval amb excel·lents prestacions. Per la seva pista d’aterratge i les característiques del port", diu, i relata que l’US Navy troba en la base gaditana "empreses tecnològiques que asseguren bon manteniment", com el de Navantia per als destructors nord-americans, en una licitació que els EUA convoca de nou. "A nosaltres ens facilita l’accés a la tecnologia EUA", apunta, en al·lusió al sistema antimíssils Aegis."Per a Espanya és important aquesta relació, que s’estén entre Estats malgrat els problemes puntuals entre Governs", pensa el general. "A nosaltres ens facilita l’accés a la tecnologia EUA", apunta, en al·lusió al sistema antimíssil Aegis que munten les fragates. Segons la seva opinió, no és previsible un adeu nord-americà: "La Navy ha invertit molts diners en la base i els continua invertint". n bases, diu Ballesteros "nos aporten seguretat i ocupació a la zona". Segons la seva opinió, no és previsible un adeu nord-americà: "La Navy ha invertit molts diners en la base i ho continua invertint. A més, els nord-americans i les seves famílies prefereixen viure a Espanya i no al Marroc..."
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius