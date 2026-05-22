Europa espera que Rubio acoti el replegament de tropes dels EUA
El cap de la diplomàcia dels EUA expressa el seu malestar per la postura de la resta de membres de l’Aliança Atlàntica sobre l’Iran
Gemma Casadevall
Els aliats europeus de l'OTAN esperen expectants a Suècia el secretari d'Estat dels EUA, Marco Rubio, en el que serà el primer acarament amb un alt representant del gran soci transatlàntic després de la decisió de Donald Trump de replegar part de les seves tropes del continent. "Volem una OTAN més forta, on Europa exerceixi un paper més rellevant, volem garantir la pau amb un concepte dissuasori sòlid", va afirmar el ministre d'Exteriors alemany, Johann Wadephul, camí de la reunió ministerial de Helsingborg (Suècia), a la qual s'unirà Rubio.
És la primera cita a aquest nivell que acull Suècia, país que juntament amb Finlàndia va ingressar a l'OTAN arran de la invasió russa d'Ucraïna, va recordar el seu primer ministre, Ulf Kristersson. Suècia, com la resta de socis nòrdics i bàltics, així com Alemanya i Polònia, està compromesa a augmentar la despesa militar al 5% del PIB cap al 2035. Però aquesta fidelitat a les exigències de Trump no ha evitat a Berlín i Varsòvia ser els principals afectats per la reducció de la presència militar nord-americana.
En el cas d’Alemanya, per la decisió de Trump de retirar del seu territori uns 5.000 soldats, entre el total de 36.000 militars desplegats a les bases d’aquest país. En el de Polònia, per la cancel·lació de l’enviament d’uns 4.000 efectius addicionals. Tots dos aliats han reaccionat aparentant tranquil·litat. Per Alemanya ha sigut fins i tot enutjós, ja que el mateix Trump va fer coincidir l’anunci amb el seu enuig per la frase del canceller Friedrich Merz assegurant que l’Iran estava "humiliant" els EUA. Varsòvia argumenta que tot forma part de l’estratègia militar del Pentàgon.
Espanya, en el punt de mira
Darrere d'aquests anuncis hi ha la pressió de Trump perquè Europa gasti més en defensa. Els apòstols del rearmament, com Alemanya, afirmen que això encaixa amb la seva voluntat d'assumir més responsabilitat. De Rubio, un moderat entre els homes clau de Trump, s'esperen concrecions, a unes setmanes de la cimera de l'OTAN que tindrà lloc al juliol a Turquia. No obstant, abans de partir cap a Helsingborg, Rubio ha carregat contra l'aliança i ha assegurat que el seu Govern està "molt molest" per la postura de rebuig de la resta de països a la guerra de l'Iran, empresa pels EUA i Israel.
En concret, el cap de la diplomàcia nord-americana va assenyalar com a exemple negatiu que Espanya prohibís a Washington utilitzar les bases de Rota i Morón per al proveïment dels avions de combat que participen en l'ofensiva. "L'OTAN és bona per als Estats Units perquè ens proporciona bases a la regió que ens permeten projectar poder en cas de contingència a l'Orient Mitjà i altres llocs. Si països membres com Espanya ens neguen l'ús d'aquestes bases, ¿per què seguim a l'OTAN? Hem de parlar d'això", ha remarcat.
Sobre Helsingborg pesa no només la qüestió del replegament nord-americà, sinó les successives alarmes d'aquests dies a Letònia, Lituània i Estònia per la irrupció de drons ucraïnesos al seu espai aeri, alguns dels quals han acabat enderrocats per les forces aliades al seu territori. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, responsabilitza dels incidents a Rússia: "Els drons ucraïnesos són allà perquè Ucraïna s'ha de defensar", assegura. Si entren a l'espai aeri aliat és per l'acció, accidental o deliberada, de sistemes electrònics russos, que els desvien en la seva direcció, ha afegit.
