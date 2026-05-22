Gaza es queda atrapada en uns llimbs a l’ombra de la guerra de l’Iran
Israel continua impedint l’entrada d’ajuda humanitària i de materials de construcció malgrat la treva / Les escombraries s’acumulen i proliferen malalties, avisen MSF i la UNRWA
Mario Saavedra
No ha passat res d'això.
800.000 persones malviuen actualment en tendes de campanya i refugis improvisats a Gaza, amb accés limitat a l'atenció sanitària, a l'aigua i als sistemes de sanejament, informa Save The Children. Els campaments de desplaçats estan plens de rates. Hi ha plagues de xinxes i polls. Proliferen malalties mai vistes a la Franja. Hi ha una epidèmia de sarna.
Israel només deixa passar camions comercials (productes per vendre, en lloc de gratuïts i proveïts per les agències internacionals), per la qual cosa es poden trobar telèfons mòbils als mercats, però no hi ha carn, ni tampoc peix perquè l'Armada israeliana no permet pescar a la costa gazatí. escassegen les verdures, perquè les Forces de Defensa d'Israel van arrasar gairebé tota la terra cultivable.
Jona Tubau, coordinador general de l'organització per a Palestina de Metges Sense Fronteres, resumeix en conversa telefònica amb EL PERIÓDICO el poc que ha canviat en aquests sis mesos: "Des del mal anomenat alto el foc, l'únic que ha anat a millor és que els bombardejos indiscriminats ja no són constants, tot i que continuen". Almenys 880 palestins han mort i 2.605 han resultat ferits per atacs israelians a Gaza des de l'entrada en vigor de l'alto el foc, el 10 d'octubre del 2025, segons el Ministeri de Sanitat de Gaza.
La treva tampoc ha desbloquejat l'ajuda en els termes previstos. "Ells diuen que entren 600 camions. Són camions comercials, no els productes que els nens, la gent gran o els malalts necessiten. Al mercat hi ha cigarrets, Nocilla, però no productes de primera necessitat". Costa trobar pollastre, els ous són extremadament cars. "No entren productes mèdics, humanitaris ni gratuïts, que és el que necessiten els gazatins. Necessiten que puguem reposar medicaments, peces dels equips mèdics, peces de les depuradores d'aigua, oli de motor per a les ambulàncies i motors per donar energia als quiròfans".
Els comerciants d'un costat i l'altre fan negoci, i Hamàs cobra impostos pels productes. La gent acabalada o que s'ha beneficiat del conflicte a Gaza viu una cosa millor. Hi ha fins i tot cafès amb certs productes de luxe. Però els més necessitats, simplement, sobreviuen: busquen menjar i aigua suficient per arribar al final del dia. "L'alto el foc no ha donat a la gent la possibilitat de tornar a les seves vides. No poden tornar a casa seva. No hi ha cap indici de reconstrucció de res, no hi ha materials de reconstrucció a Gaza".
Rates i epidèmies de sarna
Si a l'hivern el problema era el fred i les malalties cardiorespiratòries, amb la calor els problemes sanitaris provocats per l'acumulació d'escombraries, l'amuntegament i les aigües contaminades s'agreugen. "Els camions d'escombraries no poden funcionar perquè no hi ha gasolina. Les escombraries s'acumulen. Això, amb l'inici de l'estiu, genera una situació de plagues d'insectes, polls, puces, rosegadors. Veiem un nombre important de mossegades de rosegadors; no en números ingents, però comencen a arribar als hospitals. I hi ha una epidèmia de malalties cutànies, com la sarna, producte d'unes condicions paupèrrimes. L'aigua potable continua sent escassa, els hospitals no tenen els medicaments necessaris", apunta el responsable de MSF.
Per descomptat, no hi ha una atenció mèdica sostinguda. "No podem tractar els diabètics, perquè hem hagut d'interrompre el tractament a llarg termini de la insulina", explica Tubau. "Continuem veient uns nivells de malnutrició inèdits a la Franja. No són els de fa sis mesos, però no eren propis de Gaza. Mai hi va haver cap necessitat. Ara, continuem tenint dones i nens malnodrits". Les dades de l'oficina de coordinació humanitària de l'ONU OCHA apunten en la mateixa direcció: al seu informe del 15 de maig va registrar més de 82.000 nens d'entre sis i 59 mesos examinats per malnutrició aguda; 2.923 van ser admesos per a tractament, inclosos 507 amb malnutrició aguda severa. També van ser examinades més de 64.000 dones embarassades i lactants, de les quals 2.147 van rebre tractament per malnutrició.
Raquel Martí, directora a Espanya de l'agència de refugiats palestins de les Nacions Unides UNRWA, coincideix que l'alto el foc ha reduït el risc de mort immediata, però no ha obert una sortida. "No hi ha dades per a l'optimisme. Des de l'alto el foc ja no s'assassina centenars de persones diàries, només s'ha reduït el ritme", afirma. "D'altra banda, no hi ha millores, sinó tot el contrari. No s'ha començat cap pla de reconstrucció i continuen impedint l'entrada d'ajuda humanitària. S'han tancat cuines comunitàries que alimenten la població perquè no entra prou menjar".
Són molt pocs els que a Gaza tenen feina i sou: els que treballen per a ONG internacionals o per al Govern.
La vida quotidiana s'ha reduït a una suma de carències. Els que conserven una vivenda ho fan moltes vegades en edificis perforats per les bombes. "Tinc companys que estan vivint a casa seva amb forats al sostre o a les parets, sense vidres ni portes, i no hi ha res amb el que tapar-lo. Israel no ha permès l'entrada de materials de construcció. Si vols posar una lona a la paret, no pots perquè no hi ha ni claus. Estan exposats a través d'aquests forats, no hi ha electricitat ni calefacció", explica Martí.
Pla de pau estancat
El pla de pau continua estancat en la segona fase, la que hauria de suposar el desarmament de Hamàs i la retirada progressiva d'Israel, així com la creació d'una administració tecnocràtica palestina i la reconstrucció de la Franja. La setmana passada, en una roda de premsa a Jerusalem, Nickolai Mladenov, enviat de la Junta de Pau per a Gaza, va advertir de la urgència de desbloquejar el procés i del risc que l'statu quo s'enquisti sobre una població exhausta. "La gent de Gaza no pot esperar més", va dir.
Israel no només manté el control d'una àmplia franja del territori gazatí, sinó que l'ha ampliat des de l'inici de la treva del 50% al 62%. Mladenov adverteix contra la possibilitat que Israel decideixi aixecar un mur en aquesta línia groga, tancant la població de Gaza en encara menys territori. Gaza queda atrapada en una treva que ha reduït el terrabastall de la guerra, però no ha tornat als seus habitants una vida decent. nEn aquest paisatge, l'expressió "alto el foc" es torna una entelèquia. Cauen menys bombes, però no entra el necessari per reconstruir, curar, netejar, alimentar. No es pot tornar a una llar. La fase dos del pla de pau no avança. La línia groga es mou. L'ajuda humanitària arriba tard, malament o convertida en mercaderia. I Gaza queda atrapada en una treva que ha reduït el terrabastall de la guerra, però no ha tornat als seus habitants una vida decent.
