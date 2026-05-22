Els comptes públics del 2026
El Govern d’Illa aprova avui els seus primers pressupostos després de pactar-los amb ERC i els Comuns
Júlia Regué
El president Salvador Illa presideix aquest divendres un Consell Executiu totalment extraordinari. No només per les formes, en divendres i no en dimarts com és habitual, sinó perquè aprovarà el projecte pressupostari, aquesta vegada sí, amb una majoria garantida al Parlament perquè entri en vigor. El Govern ha aconseguit el ‘sí’ d’ERC i els Comuns a uns comptes que garanteixen a Illa l’estabilitat perquè pugui esgotar el mandat. Els implicats en la negociació reconeixen que les xifres estan planificades a dos anys vista, perquè és impensable que el 2027, amb eleccions municipals i generals, es pugui arribar a un pacte d’aquestes característiques, i perquè el 2028 ja toca la cita amb les urnes a Catalunya.
El que s’escenifica aquest divendres, primer al Palau de la Generalitat i després al Parlament, és que el PSC ha aconseguit alinear els seus socis perquè res es torci. Però, alhora, comença des d’avui una segona fase del mandat en què a Illa li tocarà, sense deixar de complir els seus compromisos, imprimir el seu segell propi. El projecte, que comença el tràmit parlamentari perquè estigui en vigor al juliol, inclou una inversió rècord en vivenda, compromisos per planificar infraestructures i garantir l’execució del que pressuposta l’Estat, la continuïtat del traspàs de Rodalies, un enfortiment del sistema de salut i de la reducció de les llistes d’espera, i millores en l’àmbit de l’educació, tot i que continua pendent l’acord amb els docents en plena vaga.
La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, entregarà al president del Parlament, Josep Rull, el dossier amb totes les xifres, i compareixerà després per exposar el detall de les partides. Des del Govern defensen que són uns comptes expansius, que permeten superar possibles problemes de tresoreria i que donen marge no només per actualitzar projectes vigents, sinó també per impulsar polítiques com el Pla de Barris i el de pobles per revitalitzar zones degradades, o la climatització de les escoles i instituts. Uns números que es complementen amb els compromisos sancionats pel Govern, que en tres comissions dimecres passat va fer seves les reivindicacions d’ERC i va firmar que complirà la línia de tren orbital, la societat mercantil d’inversions i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
La previsió és que, una vegada registrades a la Cambra, hi hagi 10 dies perquè els grups parlamentaris presentin esmenes a la totalitat –és previsible que ho facin Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana– i que la setmana vinent arrenquin les comissions en les quals cada conseller explica la seva part del pressupost, unes explicacions que se celebraran entre dimarts i divendres. Després es fixarà el dia per al debat de les esmenes a la totalitat, els comptes tornaran a les comissions per a les esmenes parcials, i es fixarà el dia del ple d’aprovació definitiva, que seria a finals de juny. No obstant, el fet que alguns grups portin el projecte al Consell de Garanties Estatutàries allargaria el seu aval definitiu fins a mitjans de juliol.
