Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del PP català
Gisela Boada
Alejandro Fernández revalidarà el seu càrrec al capdavant del PP català el 27 de juny en un congrés regional que, després de més de tres anys pendent, es perfila com un tràmit formal i sense sorpreses. Aclarida ja la incògnita sobre si Alberto Núñez Feijóo apostaria per una alternativa a l’actual líder del PP català, el principal interrogant del conclave es trasllada ara a la secretaria general: el número dos de Fernández i la figura cridada a exercir de contrapès intern.
La versió oficial és que el president del PP català pot escollir la seva mà dreta, tot i que a la pràctica el nom sempre es pacta amb Génova. Aquesta negociació obre ara una nova batalla per rellevar Santi Rodríguez, a qui en el partit donen per amortitzat i no esperen que revalidi el càrrec. Segons apunten diferents fonts a EL PERIÓDICO, Juan Fernández, actual portaveu del grup parlamentari del PP al Parlament, és qui té més opcions d’assumir la secretaria general i compta amb l’aval de Feijóo. La decisió encara no està presa, ja que el seu ascens a la direcció obre la porta a una possible reorganització de l’organigrama del grup parlamentari, si bé no es descarta que, en cas que es materialitzi aquest escenari, mantingui els dos llocs.
Un perfil còmode
Juan Fernández procedeix de l’entorn de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, amb qui va treballar políticament durant la seva etapa a l’Ajuntament, on va arribar a ser tinent d’alcalde i mà dreta del regidor. Després de gairebé dues dècades de política municipal, el 2024 va fer el salt a les llistes del Parlament i, una mica més tard, després dels 15 diputats obtinguts pel PP català en les eleccions del 2024, va assumir les regnes del grup parlamentari. Té bona relació amb Alejandro Fernández i la confiança de Génova, que veu en ell una aposta per un perfil més contundent en matèries com seguretat i immigració i, alhora, una persona «treballadora i implicada en el projecte». En el congrés nacional del partit, Juan Fernández va entrar en l’executiva del partit juntament amb Juan Milián i Dani Sirera.
El moviment podria desencadenar un ‘win-win’ al PP català. Juan Fernández és un nom còmode tant per a Feijóo com per a Alejandro Fernández, però també suposa una quota de poder en l’estructura per a Albiol. A més, fonts del PP expliquen que el líder del PPC podria aprofitar els canvis per proposar que l’actual portaveu adjunta, Lorena Roldán, assumís la representació del grup parlamentari, si bé diverses persones de l’executiva catalana dubten que el líder del PP nacional hi accedeixi, ja que és una persona molt pròxima a Alejandro Fernández i representaria un dels llocs més importants del partit.
En realitat, seria un pas lògic. Feijóo fa temps que va demanar reestructurar la formació per evitar la duplicitat de càrrecs, cosa que complica que Juan Fernández pogués mantenir alhora la secretaria general del partit i la representació parlamentària. Roldán, exdirigent de Ciutadans, seria el relleu natural com a adjunta, ja que l’altre adjunt és Manu Reyes, que ja és president provincial de Barcelona i acumularia massa càrrecs.
El problema, i el que complica la decisió, és que l’exlíder de Ciutadans resulta incòmoda per a Dolors Montserrat, que, malgrat estar consolidada en el seu càrrec de vicepresidenta del PPE al Parlament Europeu, continua movent fils a Catalunya. A l’inici de la legislatura, Montserrat ja va forçar la sortida de Roldán del Parlament perquè assumís el lloc de senadora autonòmica i donés pas a una persona de la seva òrbita, Isabel Salas, que era la següent de la llista per Tarragona. La diputada va mantenir durant un temps els dos càrrecs i va acabar renunciant a l’escó al Senat quan Génova es va posar ferm contra la duplicitat de responsabilitats.
Convocatòria oficial diumenge
El PP català convocarà oficialment aquest diumenge el congrés regional, pendent des de la tardor del 2022 i fixat per Feijóo per al 27 de juny. Serà un tràmit reglamentari: la continuïtat d’Alejandro Fernández està encarrilada i la cita servirà, sobretot, per ordenar els equilibris interns de la nova etapa. En la reunió de diumenge de la junta de direcció autonòmica, a la qual acudirà Miguel Tellado, secretari general del PP, es decidirà si es redacten una ponència política i una altra estatutària, qui seran els ponents i el calendari per presentar possibles esmenes.
A l’haver-hi una sola candidatura, l’executiva del partit es decidirà en funció dels equilibris entre les diferents famílies del PP català. En aquesta llista hi haurà el nucli dur de la formació i els noms que aspiren a guanyar pes de cara a les pròximes llistes electorals, amb la mirada posada en les generals del 2027. A partir d’aquí, s’obre el ball de noms per a la llista de 22 persones que formaran l’executiva autonòmica.
