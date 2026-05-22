‘Julito’, l’empresari "lacai" de l’expresident
L’homònim del president de Plus Ultra era "la persona de confiança" de l’excap del Govern central que executava les seves ordres i es reunia amb els clients de la "‘boutique’ financera".
Tono Calleja Flórez
L’11 de desembre agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia acudien a la seu de Plus Ultra Líneas Aéreas i en detenien el president, Julio Martínez Sola, i altres directius de la companyia. Entre els arrestats hi havia l’empresari alacantí Julio Martínez Martínez, a qui l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero anomenava de manera amistosa "Julito".
La causa se centrava en el rescat de Plus Ultra amb 53 milions d’euros de diners públics. Però la detenció de Julito Martínez Martínez, de nom gairebé idèntic al del màxim accionista de l’aerolínia, Julio Martínez Sola, elevava la rellevància del procediment, ja que ja es vinculava la participació de Rodríguez Zapatero.
La interlocutòria del 18 de maig en què el jutge José Luis Calama cita el 2 de juny com a investigat Zapatero evidencia que Julio Martínez Sola i la resta de directius de Plus Ultra van recórrer a Julito per obtenir l’ajuda pública del Govern socialista. En concret, en un missatge del 18 de maig del 2020 el director executiu de l’aerolínia, Roberto Roselli, un altre dels arrestats al desembre, informa l’exconseller de la companyia Rodolfo Reyes que ell no parlava directament amb l’expresident, sinó amb el seu "lacai", Julio Martínez Martínez.
I va ser Julito, sempre segons la interlocutòria, el que hauria informat aquests directius de l’empresa que Zapatero havia creat una "boutique financera" a través de la qual cobrarien la mordida. També va informar els directius de Plus Ultra que parlaria "amb la SEPI". I uns minuts després Roselli explica que "havia rebut una trucada de la SEPI per informar-los que la revisió havia començat".
El 19 de gener del 2021 es va firmar "un contracte de prestació de serveis d’assessorament i enfocament estratègic per a la presentació, el seguiment i l’orientació de la sol·licitud d’ajuda al Fons de Rescat per a Empreses Estratègiques, un fons que està gestionat per la SEPI, subscrit entre la societat Idella Consulenza Sestratégica (Julio Martínez Martínez) i la societat Plus Ultra Líneas Aéreas (Julio Martínez Sola), i en el qual s’estipula com a remuneració l’1% més IVA de l’import de l’ajuda que va ser aprovada pel Fons de Rescat (641.300 euros)".
