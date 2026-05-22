El jutge bloqueja comptes de Zapatero fins a un màxim de mig milió d’euros

Calama, que li atribueix tràfic d’influències i blanqueig en relació amb el rescat de Plus Ultra, ordena la paralització d’altres moviments de saldo

Tono Calleja Flórez

Madrid

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama va acordar ahir bloquejar els comptes bancaris de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero en el marc de la trama en què s’investiga l’ús indegut del rescat a l’aerolínia Plus Ultra, segons van confirmar fonts jurídiques. La mesura arriba fins al límit dels 490.780 euros, que és l’import rebut de la Sociedad Análisis Relevante.

El magistrat va acordar també paralitzar els moviments de saldo en comptes d’altres mercantils investigades en la causa. En una interlocutòria amb data de dimecres, s’assenyala expressament que es va acordar "bloqujar diversos comptes bancaris" i es forma peça separada de mesures cautelars. La mesura havia sigut sol·licitada per la Policia perquè s’executés el mateix dia en què es van produir els registres, segons van confirmar fonts de la investigació.

En la resolució en què se citava Zapatero per declarar com a investigat el pròxim 2 de juny, el jutge Calama autoritzava els agents de la UDEF a transferir els fons (en format criptomoneda) de les carteres virtuals a altres carteres que permetin el seu assegurament i control per part de la força policial actuant. I permetia, en aquest sentit, que els uniformats bloquegessin "els comptes que es localitzin en plataformes d’intercanvis de criptoactius" o que portessin a terme "les actuacions que resultin necessàries per assegurar els fons trobats".

El magistrat va donar dimarts passat un fort impuls a la investigació d’aquest cas i va decidir mitjançant una interlocutòria imputar Rodríguez Zapatero per presumptes delictes d’organització criminal, tràfic d’influències, blanqueig de capitals i delictes annexos. Aquell mateix dia es va registrar l’oficina de l’expresident, situada just davant la seu socialista del madrileny carrer Ferraz, i també diverses empreses. Concretament, el Grup Operatiu d’Intervencions Tècniques de la Policia va registrar el despatx de l’expresident i les mercantils Grupo de Soft Gestor, Inteligencia Prospectiva i l’empresa de les dues filles de Zapatero, Whathefav SL.

Les indagacions estan relacionades amb el rescat de l’aerolínia Plus Ultra i les relacions de Rodríguez Zapatero amb la mercantil Análisis Relevante, propietat del seu amic Julio Martínez, per possibles pagaments que haurien arribat als dos milions d’euros per treballs de consultoria tant a ell directament com a través de Whathefav, l’empresa de màrqueting de les seves filles.

Martínez va ser detingut al desembre amb altres empresaris per ordre de la titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de Madrid, que després de rebre una querella de la Fiscalia Anticorrupció va imputar inicialment els directius de Plus Ultra per presumpte blanqueig de capitals, organització criminal, apropiació indeguda i tràfic d’influències relacionat amb l’ús indegut del rescat de 53 milions que el Govern de Pedro Sánchez va concedir a la companyia el 2021. Els diners haurien servit per portar a terme "operacions de blanqueig de fons procedents de malversacions de cabals públics comesos a Veneçuela".

