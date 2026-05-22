Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Horari Baxi Manresa-Reial MadridJonathan AndicPep GuardiolaBus ManresaInés GarcíaPasapalabra
instagramlinkedin

Una de les empreses va pactar un 3% en el projecte del Hard Rock

El jutge al·ludeix a un contracte que documenta una "oportunitat de negoci"

Una de les empreses va pactar un 3% en el projecte del Hard Rock

Una de les empreses va pactar un 3% en el projecte del Hard Rock / Hard Rock Cafe PortAventura

C. G. / T. C. F.

Madrid

La trama investigada en la causa en què va ser imputat l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero va pactar una "comissió" del 3% per la construcció del complex de 2.000 milions del Hard Rock de Tarragona. La negativa dels Comuns d’Ada Colau de recolzar uns pressupostos que no excloïen clarament aquest macroprojecte va obligar el llavors president de la Generalitat Pere Aragonès (ERC) a avançar gairebé un any les eleccions al Parlament, que es van celebrar el maig del 2024 i que van donar la victòria a Salvador Illa. Els agents de la unitat de delictes econòmics de la Policia Nacional (UDEF) van intervenir diversos contractes entre grup Aldesa i la mercantil Idella Consulenza Strategica, propietat de Julio Martínez, amic de Zapatero. Un d’aquests contractes, amb la data de l’1 d’octubre del 2021, és per a la recerca d’oportunitats de negoci i la intermediació, "amb una contraprestació del 3% sobre el valor del contracte". En execució d’aquest contracte "es documenta una oportunitat de negoci" datada l’abril del 2022 relativa al "Hard Rock" a Tarragona, per un total de 2.000 milions d’euros.

El projecte ve associat a dues addendes. En la primera, es fixa la retribució entre l’1% i el 3%, mentre que en la segona, datada el maig d’aquell mateix any, la contraprestació s’estableix en el 3%. Idella és l’empresa que la investigació situa com a propietària de totes les participacions d’una offshore a Dubai que s’hauria constituït "per indicacions" de Rodríguez Zapatero el març del 2022, i projectava obtenir "almenys tres milions de dòlars durant els pròxims cinc anys".

Esborrar "comissió"

Seguint amb el pla per al Hard Rock, la documentació en la causa acredita que el 24 de maig del 2022 l’advocat de Plus Ultra, Santiago Fernández Lena, va remetre al gestor de confiança de Martínez, Cristóbal Cano, i a un altre implicat en el projecte, Enrique Iranzo, un esborrany de contracte entre Idella i Aldesa, "amb idèntic objecte i remuneració del 3%". Dos dies després, l’home de confiança de Julio Martínez demana al lletrat que elimini del document la paraula "comissió". Segons els investigadors, l’ordre d’eliminar la paraula "comissió", unida a l’anàlisi de la documentació intervinguda, permet inferir que aquesta operativa "s’articularia mitjançant denominacions alternatives vinculades a suposats serveis d’assessorament, amb la finalitat d’encobrir la veritable naturalesa econòmica de les operacions".

Notícies relacionades

La informació de l’Oficina Nacional d’Investigació apunta que no consta cap pagament d’Aldesa a Idella Consulenza Strategica, per la qual cosa els contractes examinats podrien no haver-se materialitzat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents