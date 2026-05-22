El "lloctinent" Martínez
La interlocutòria parla d’operacions del conglomerat de Julio Martínez Martínez alienes a Zapatero. Segons l’acusació, però, és el seu "lloctinent principal".
Ernesto Ekaizer
La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), a través de dos informes que sumen més de mil pàgines, la fiscal Elena Lorente i el jutge José Luis Calama han exposat i encreuat operacions de l’empresari Julio Martínez Martínez (J. M. M.), el doble cognom del qual s’acostuma a esmentar per diferenciar l’empresari del seu homònim, el president de l’aerolínia hispanoveneçolana Plus Ultra, Julio Martínez Sola. En aquest desplegament d’operacions hi ha una cosa que crida l’atenció: són completament alienes a José Luis Rodríguez Zapatero.
I, no obstant, et trobes a la pàgina 57 amb aquesta afirmació: "La xarxa està estructurada i cadascun dels partícips assumeix diferents funcions. Així, José Luis Rodríguez Zapatero exerceix funcions de direcció i control, seguit de Julio Martínez Martínez, que actua com a lloctinent principal i figura visible. Julio Martínez Martínez assumeix el contacte directe amb els clients, executa les instruccions de José Luis Rodríguez Zapatero i encapçala formalment l’entramat societari utilitzat per canalitzar els fons, tant a Espanya com també en territoris offshore".
Domini del fet
Els pagaments de les empreses de Julito a Zapatero i a la societat que portaven les seves dues filles entre el 2020 i el 2025, per informes, webinars i conferències, van ascendir a 1,9 milions d’euros. Resulta que el gran cap de l’organització criminal, que tenia el que en dret penal s’anomena domini del fet, en aquest cas el control de tota una estructura societària muntada –segons el jutge–, tributava per l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), que, com tothom sap, li treia una part significativa del total percebut.
Quan s’evoca que el rei emèrit, Joan Carles I, va rebre 100 milions de dòlars l’agost del 2008 (64,8 milions d’euros) del rei de l’Aràbia Saudita Abdullah i no els va declarar a Hisenda, sempre cal preguntar-se per què. Com m’ha dit fa uns dies Luis María Anson, exdirector de l’Abc, membre de la Real Academia, les simpaties del qual per la monarquia espanyola són públiques, Joan Carles I no volia patir la mossegada de l’Agència Tributària espanyola, la qual cosa, segons em va explicar, no seria ben vista per la monarquia saudita. Sigui o no una disculpa elegant, el fet és que l’emèrit no va declarar aquesta donació o regal i la interpretació –diguem-ne que favorable al reu de l’article 56.3 de la Constitució– el va blindar davant qualsevol investigació.
Si ens atenim als arguments de la UDEF, la fiscal Lorente i el jutge Calama, ¿no hauria sigut més pertinent interrogar primer Julio Martínez? Políticament, la resposta és evident: no. ¿Diluir Zapatero en el seu "lloctinent"? De cap manera. Però és que relacionen Zapatero amb la història de Plus Ultra no per les gestions realment existents: en la interlocutòria no s’esmenta més que el que es diu de Zapatero; en canvi, i no es diu res del que Zapatero ha fet.
La Fiscalia Anticorrupció segueix en una expedició de pesca de proves i mostra a Julito Martínez Martínez el mirall en què es veu la imatge de Víctor de Aldama i la seva "col·laboració especial".
"Analitzar la causa"
¿J. M. M. té el talent de Mr. Aldama? De moment ha fet declaracions a Okdiario, diari digital amb el qual manté excel·lents relacions: "No m’hauria imaginat mai que un expresident del Govern pogués ser imputat, i encara menys Zapatero: pensava que se’n deslliuraria". I ha afegit: "Vull analitzar la causa i llegir la interlocutòria completa per poder fer més declaracions".
¿Però què va fer Zapatero? ¿Amb qui va contactar, com promet descriure la interlocutòria des de la pàgina 7 i que no concreta al llarg de les 78 pàgines següents? Segons afirma el jutge, partint de la jurisprudència del Tribunal Suprem, "estem davant un delicte de mera activitat, de manera que n’hi ha prou que el subjecte intenti influir en un funcionari, sense que calgui que la resolució buscada s’arribi a dictar. El tipus bàsic ni requereix que la resolució pretesa sigui injusta o arbitrària ni exigeix que finalment s’emeti. El més rellevant és que la influència tingui la capacitat objectiva d’orientar el funcionari cap a la decisió desitjada. En conseqüència, la conducta s’ha de dirigir a aconseguir una resolució que pugui implicar alguna mena de benefici econòmic, directe o indirecte. No obstant, ni l’existència real d’aquest benefici ni l’emissió de la resolució són requisits perquè el delicte es consideri consumat".
Això està molt bé, ¿però què va fer Zapatero? "José Luis Rodríguez Zapatero hauria posat els contactes personals i la capacitat d’accés a alts càrrecs de l’Administració al servei de tercers interessats a obtenir decisions favorables".
¿Quins són els contactes personals? ¿Com ha quedat acreditada, si més no indiciàriament, la seva capacitat d’accés a alts càrrecs de l’Administració? ¿És molt demanar que aquestes afirmacions que han portat la UDEF, la fiscal Lorente i el jutge Calama a concloure que Zapatero és el líder d’aquesta banda de presumptes lladres o delinqüents siguin posades en coneixement de l’imputat? Perquè, si som seriosos, en la resolució principal no hi són. I, com que aquesta resolució és el resum de dos informes de la UDEF que superen els mil folis, es pot suposar que allà tampoc hi són.
Doncs això, Zapatero està en mans de Julito Martínez Martínez i de la seva capacitat de resistir en l’expedició de pesca de la Fiscalia Anticorrupció. En el cas mascaretes o Jessica Rodríguez, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil afirmava la importància del "nexe corruptor" Aldama amb l’afirmació que "qui paga mana".
Aquí no. Aquí qui paga no mana. J. M. M. és el "lloctinent" de Zapatero. I no al revés.
