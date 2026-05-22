El net de Raúl negocia amb Rubio
Raúl Guillermo Rodríguez Castro té experiència en els negocis i la intel·ligència. El seu pare va gestionar el complex econòmic que gestionen els militars cubans.
A. G.
Els cubans coneixen el pes simbòlic del cognom Castro. Un llinatge no es construeix només amb noms de pila, i per això, quan el líder històric ja no hi és i el seu germà s’acosta als 95 anys, dir novament Castro té unes conseqüències polítiques rellevants. Sandro Castro, net de Fidel i fill de l’enginyer Alexis Castro i Rebecca Arteaga, és una bon vivant. Li agrada la nit i la cervesa.
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 41 anys, és tot el contrari: l’avi Raúl l’ha encimbellat i, amb el seu baix perfil s’ha convertit en una peça important del conflicte entre l’illa i els EUA pel seu paper d’interlocutor dels enviats del secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, i del cap de la CIA, John Ratcliffe, en la seva recent visita a l’Havana.Els cubans coneixen el pes simbòlic del cognom Castro i com si no fes falta dir-ho, als seus portadors els van anomenar Fidel i Raúl. Un llinatge no es construeix només amb noms de pila, i per això, quan el líder històric ja no hi és i el seu germà surt als 95 anys, dir novament Castro en veu alta té implicaàncies polítiques rellevants, tot i que de vegades reclama precisions. Sandro Castro, net de Fidel i fill de l’enginyer Alexis Castro i Rebecca Arteaga, és una bon vivant que fa saber a través de les xarxes socials dels beneficis de la seva pertinença familiar. Li agrada la nit i la cervesa. Sobretot, ser vist. Raúl Guillermo Rodríguez Castro és tot el contrari: l’avi Raúl l’ha encimbellat i, amb el seu baix perfil però ressonant ascens, s’ha convertit des que va començar l’any en una peça important del conflicte entre l’illa i els Estats Units pel seu paper de secret interlocutor dels enviats del secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, i del mateix cap de la CIA, John Ratcliffe, durant la seva recent visita a l’Havana.
Se’l coneix com el Cangrejo per la malformació en un dit d’una mà. Raúl net va passar del món militar a l’empresarial. "La seva vida privada amb prou feines es coneix, excepte per diverses fotos i vídeos filtrats en iot, d’àpats pantagruèlics, de la faràndula musical a l’illa", va assenyalar la revista El estornudo.Al principi va ser una figura silent i lateral: la de l’home corpulent que cuida l’esquena de l’avi general. Rostro circumspecte i mirada que anuncia la disposició a fer el necessari per a la seva preservació. "La seva vida privada amb prou feines es coneix, excepte per diverses fotos i vídeos filtrats en què se’l veu gaudint d’un viatge en iot, de menjars pantagruèlics, de la faràndula musical a l’illa", va assenyalar temps enrere la revista El esternudo.
L’home més poderós de l’illa, el seu avi, el va ascendir fa 10 anys a tinent coronel del Ministeri de l’Interior. Amb aquest càrrec Raúl va adquirir la discreta visibilitat dels escortes: sempre al costat del general, especialment durant els últims anys de la seva presidència.El més gran dels nets del Raúl, Raúl ell mateix, té 41 anys, experiència en els negocis i els assumptes d’intel·ligència, una destresa que no va venir del no-res. L’home més poderós de l’illa, que no és cap altre que el pare de la seva mare, Deborah Castro Espin, el va ascendir fa 10 anys a tinenta coronel del Ministeri de l’Interior. Amb aquest càrrec va adquirir la discreta visibilitat dels escortes: sempre al costat del general, especialment durant els últims anys de la seva presidència. El tinent coronel esdevingut coronel és el fill de l’extint general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Aquí entra a jugar un altre cognom, el del militar que es va encarregar del Grup d’Administració Empresarial SA (GAESA) fins a la seva defunció, el juliol del 2022. GAESA és un poder autònom en l’estructura del poscastrisme, i d’aquí l’èmfasi amb què Rubio li va atribuir una responsabilitat determinant en els problemes que travessa l’illa. El secretari d’Estat, fill de cubans que es van instal·lar a Miami abans de 1959, va descarregar contra aquest conglomerat paraules més dures que les dirigides al Govern. GAESA gestiona hotels, finances, transaccions i altres serveis que sumen, segons els experts, el 70% de l’economia de la més gran de les Antilles. La seva opacitat ha sigut justificada com una manera de preservar-se davant les sancions dels EUA. Els integrants del conglomerat i les seves famílies són vistes pel cubà corrent com una casta superior.I si bé ser un Castro suposa usufructuar de l’abolengo, en el cas de l’home a qui anomenen "el Cangrejo" ha disfrutat d’una genealogia ampliada. Perquè a més de ser net de qui és, el tinent coronel esdevingut coronel és el fill de l’extint general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. I allà entra a jugar un altre cognom, el del militar que va manejar el Grup d’Administració Empresarial S.A. (GAESA) fins a la seva defunció, el juliol del 2022. GAESA és un poder autònom en l’estructura del poscastrisme, i d’allà l’èmfasi amb què Rubio li va atribuir una responsabilitat determinant en els problemes que travessa l’illa. El secretari d’Estat, fill de cubans que es van instal·lar a Miami abans de 1959, va descarregar contra aquest conglomerat paraules més dures que les dirigides al Govern. GAESA maneja hotels, finances, transaccions i altres serveis que sumen, segons els experts, el 70% de l’economia de la més gran de les Antilles. La seva opacitat ha sigut justificada: una manera de preservar-se davant les sancions dels EUA. L’explicació sol passar per alt el fet que els integrants del conglomerat i les seves famílies són vistes pel cubà corrent com una casta superior.
Diuen que la fortalesa econòmica del grup no hauria sigut possible sense la participació de López-Calleja. El seu sogre, el general, el considerava un as dels negocis. El Cangrejo pot invocar el llegat de la sang i, alhora, l’aprenentatge pràctic de l’administració de les empreses. Ara, quan els ulls de molts analistes miren cap a Rodríguez Castro, surten a la llum relacions amb el conglomerat que podrien ser més profundes i articulades del que es pensava. nDiuen que la fortalesa econòmica d’aquest grup no hauria sigut possible sense la participació de López-Calleja. El seu sogre, el general, el considerava un as dels negocis. El "Cangrejo" pot, per tant, invocar el llegat de la sang i, alhora, l’aprenentatge pràctic de l’administració de les empreses. Ara quan els ulls de molts analistes estan posats en Rodríguez Castro surten a llum relacions amb el conglomerat que podrien ser més profundes i articulades del que es pensava.
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius