CAS ZAPATERO
Plus Ultra va pagar 4 milions d’euros el 2023 a una de les empreses de la trama de Zapatero
L’aerolínia va enviar aquests diners a la mercantil Summer Wind SL, que va pagar el 2023 un total de 213.202 euros a una firma de
Julito Martínez
, que segons el jutge és el principal col·laborador de l’expresident del Govern
Tono Calleja Flórez
El jutge que investiga a l’Audiència Nacional el cas Zapatero, José Luis Calama, situa l’empresa Summer Wind SL com una de les societats interposades que van servir per ocultar el pagament de fons de Plus Ultra Líneas Aéreas a les societats controlades per la trama liderada presumptament per l’expresident del Govern.
«El 2023 Summer Wind SL va rebre ingressos de Plus Ultra per import de 3.979.182 euros, i va efectuar pagaments a Afitta SL, societat de l’entorn de Julio Martínez Martínez Martínez, per un import total de 213. 202 euros, tal com apareix en un document intervingut a Julio Martínez Martínez», indica de manera literal la resolució judicial del 18 de maig, en la qual l’instructor cita a declarar com a investigat Zapatero el pròxim 2 de juny.
En concret, al telèfon intervingut per la UDEF al president de l’aerolínia es van trobar «quatre justificants de transferències bancàries emeses per Summer Wind amb destinació a un compte bancari el titular del qual és Afitta», que la investigació atribueix a ‘Julito’ Martínez Martínez. En aquest dispositiu també es trobava un contracte subscrit entre les dues societats: Summer Wind SL i Afitta, d’1 de juliol del 2023, l’objecte del qual era «la prestació de serveis d’assessorament en la negociació i formalització d’operacions en matèria aeronàutica que pugui subscriure el client».
«¿Com els va anar amb el homònim?»
La UDEF va trobar en un xat de whatsapp un missatge de 29 de maig del 2023 en què «Alejandro Delgado Crego pregunta: ¿Com els va anar amb el homònim?» [en al·lusió a «Julito Martínez], a la qual cosa Julio Martínez Sola respon que ‘Fede’ (Federico Lledó Sòria – responsable de Summer Wind SL) estaria «Contentíssim amb allò del homònim», en relació amb una actuació realitzada per «Julito» Martínez Martínez Martínez.
El 14 de febrer del 2024 el president de Plus Ultra va reclamar a Lledó Sòria «el concepte de la factura de Julio Martínez». Es tractava d’una factura emesa el 30 de desembre del 2023 per Julio Martínez Martínez a través de la societat Afitta SL «per un import de 213.202 euros per justificar el flux de fons declarat», diu la interlocutòria, que afirma que les proves descobertes evidencien «de forma meridiana» que «creen factures i adapten els conceptes consignats fins i tot posteriorment a la seva emissió».
I com a exemple d’aquesta operativa, sempre segons la interlocutòria de Calama, el 15 de febrer del 2024 Federico Lledó va remetre un àudio a Julio Martínez Sola, en el qual demana que pregunti «a la gent d’Afitta si han pagat, si han presentat la factura l’any passat per al tema de l’IVA. ¿Val? Això el primer, per poder canviar el concepte, perquè si l’han presentat no sé què podem fer. Mengeu-ho».
«Estratègia financera»
En un altre missatge, aquest 19 d’abril del 2024, «Julito» retreu al seu «tocayo» Julio Martínez Sola que Federico Lledó no hagués realitzat «ni a la firma del contracte ni al pagament corresponent, comprometent-se aquest últim a deixar resolta la situació en el transcurs de la setmana següent», prossegueix el jutge. I el 22 de maig del 2024 l’ara president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, comunica a la dona de l’exconseller Rodolfo Reyes Rojas «l’estratègia financera que faran servir en la facturació, indicant-li que s’ha de facturar a Federico Lledó 270.000 menys 176. 200; la seva contraprestació per les seves gestions, un total de 93.800 euros; i que aquestes quantitats corresponen amb el període comprès entre «agost 23 a abril 24. Total 9 mesos (... ) «9x30.000=270.000».
Per al magistrat, aquests missatges evidencien que Summer Wind SL es limita a «actuar com a titular merament formal en determinades operacions, sense participació efectiva en la presa de decisions. Això permet inferir que s’hauria procedit a l’elaboració de factures mitjançant l’adaptació de dates i conceptes, amb la finalitat d ’atorgar suport documental i cobertura formal als pagaments i facilitar la canalització dels fons», prossegueix Calama.
«Un nou pagament»
I aquesta operativa descrita s’hauria mantingut «al llarg del 2024», ja que «la societat Plus Ultra realitza pagaments a l’entorn societari de Julio Martínez Martínez, en concret a la societat Afítta SL, canalitzant -se les esmentades quantitats mitjançant la instrumentalització de la societat Summer Wind SL Aquesta dinàmica es reflecteix de manera reiterada en les comunicacions intervingudes. Així, el 10 de juliol del 2024 Federico Lledó comunica a Julio Martínez Sola la realització d’un nou pagament, addicional a d’altres prèviament efectuats, a favor de la societat Afitta», propietat de «Julito».
I el 24 de juliol del 2024 Julio Martínez Sola comunica a Federico Lledó que havia de procedir «al pagament de les quantitats degudes a Julio Martínez Martínez, assenyalant expressament: «Pls paga això del homònim, està ficat Rodolfo pel mig i li estem deixant malament». «L’endemà Federico manifesta que ‘ja n’hi ha pagat 55. 000’, indicant així mateix que els pagaments s’estan realitzant de forma gradual a causa de problemes de tresoreria. Davant aquesta resposta, Julio Martínez Sola li retreu que es manté «molt pendent» d’abonar, «independentment que estigui o no facturat», cosa que reforça la desvinculació entre l’emissió de factures i la realitat dels pagaments», conclou el jutge.
Aquest diari ha mirat de posar-se en contacte amb Federico Lledó de la firma Summer Wind SL, que no ha respost als missatges enviats a l’empresa.
