El PP portarà al Senat la secretària de Zapatero i Escrivá
Mariano Alonso Freire
El PP cridarà a declarar en la comissió d’investigació al Senat sobre el cas Koldo la secretària de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, i l’exministre i ara governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá. Així ho va anunciar ahir la portaveu del primer partit de l’oposició a la Cambra alta, Alicia García, que quan li van preguntar sobre per què no criden també a declarar les dues filles de Zapatero, l’empresa de les quals, Whathefav, va ser registrada dimarts després de saber-se la interlocutòria d’imputació del jutge de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, va assegurar: "No descartem res".
"Lloctinent"
A més de la secretària de l’antic cap de l’Executiu i d’Escrivá, ministre de Seguretat Social entre el 2020 i el 2023, esmentats en la interlocutòria de Calama, el Grup Popular crida a declarar dos dels membres de la presumpta trama liderada per Zapatero: Cristóbal Cano i Manuel Aarón Fajardo. El primer, el gestor de Julio Martínez, l’amic de Zapatero i propietari d’Análisis Relevante, l’empresa suposadament tapadora i per a la qual l’expresident ja va admetre en el passat que havia fet tasques de consultoria. El segon, segons García, "el lloctinent de Zapatero a Veneçuela" i fill de l’actual senador socialista Manuel Fajardo, que, va expressar, "haurà d’explicar per què hi van contactar". La portaveu del primer partit de l’oposició els va definir com "els lampistes del sistema financer per moure els diners il·legals".
García va treure pit de la tasca portada a terme per la seva formació en aquesta comissió, en què entre d’altres van comparèixer el mateix Zapatero i fins i tot el president del Govern, Pedro Sánchez. "Fa dos anys vam crear la comissió d’investigació del cas Koldo-cas PSOE. Fa uns mesos vam haver d’obrir una altra comissió d’investigació, de la Sepi".
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius