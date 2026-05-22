Reconversió de locals en pisos i més ajuts al lloguer
L’Executiu es compromet a invertir 2.500 milions d’euros en polítiques d’habitatge, segons l’actualització de l’acord amb els Comuns per als pressupostos. També es destinaran més recursos per a beques menjador i docents i per a la millora de la xarxa de trens de Rodalies i d’autobusos.
J. R. / S. G.
Enfortir els pilars de l’Estat del benestar perquè els ciutadans "ho notin". Amb aquesta premissa van encarar els Comuns la negociació amb el Govern per als pressupostos, un pacte que es va tancar al febrer i que es va haver de renegociar dos mesos després que els comptes fossin retirats del Parlament pel rebuig d’ERC. L’actualització de l’acord amb el grup de Jéssica Albiach té com a pedra angular, de nou, l’habitatge.
Reconvertir locals en HABITATGE protegiT.
L'Executiu es compromet a invertir 2.500 milions d'euros en la carpeta d'habitatge i a impulsar una llei per reconvertir oficines i locals en habitatge protegit. Albiach també es va assegurar la creació d'una direcció general "de disciplina d'habitatge", una estructura amb recursos i "amb el màxim rang possible perquè tingui una visió política i posi fi a la barra lliure dels fons voltor". El seu objectiu serà aplicar amb diligència el règim sancionador als qui incompleixen la llei mitjançant el cos d'inspectors que s'ha incorporat enguany. En aquests moments hi ha 60 inspectors i els 40 que falten fins als 100 promesos estan en fase de formació i contractació. Qui ocuparà aquesta direcció general serà l'acordaran les dues parts i, segons fonts dels Comuns, aquesta persona hauria de ser nomenada abans de l'estiu. Perquè tingui capacitat inspectora i sancionadora, es modificarà la normativa de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya mitjançant esmenes a la llei de mesures fiscals i financeres.
Ajuts al lloguer.
El paquet d'habitatge arribarà a una inversió de 1.259 milions en recursos propis de la Generalitat (en els pressupostos del 2023 era de 750 milions). Uns 300 milions es destinaran a la compra d'habitatge per a protecció oficial, 300 milions més seran per a ajuts al lloguer i 150 milions més per a la rehabilitació de 150.000 habitatges per destinar-les al parc públic. A aquests fons s'hi afegiran 600 milions més de l'Institut Català de Finances (ICF) per a habitatges i 50 milions per a rehabilitació.
Les ajudes al lloguer arribaran fins a 50.000 llars més a Catalunya. S'apujarà el límit màxim d'ingressos per accedir a aquests ajuts fins a 36.279 euros per família i s'actualitzarà el preu màxim dels lloguers coberts amb aquestes ajudes: a Barcelona se situarà en 1.135 euros mensuals i a la resta de Catalunya en 855 euros mensuals. El 2025 van rebre ajuts uns 95.000 llars, que suposen el 13% del total d'inquilins. El pla és que el 2027 s'arribi gairebé a 200.000, una cobertura del 25%.
Límits a la compra especulativa.
D'altra banda, a partir de la setmana que ve, s'impulsarà al Parlament la limitació de la compra especulativa de vivenda, a través de la llei d'urbanisme, en zones amb la demanda tensada després que els experts recalcaran que la mesura és "viable i constitucional". L'objectiu és prioritzar que la vivenda sigui d'ús residencial i que es deixi de fer negoci a les zones declarades com tensionades amb una norma que hauria de ser aprovada abans de l'estiu. Els grans tenidors, aquells propietaris que compten amb cinc immobles o més, no podran comprar vivendes per especular. Sí que podran adquirir edificis sencers, però hauran de destinar-los a lloguer amb el preu regulat. Incomplir la norma suposarà sancions severes que arribaran als 1,5 milions d'euros. Estarà permès que les persones físiques adquireixin un pis si és per viure-hi, per a un familiar directe o per a una segona residència, així com per a lloguer a preu assequible si es tracta d'un petit propietari.
Llei de barris.
Un altre dels acords assolits és duplicar la dotació de la llei de barris perquè cada convocatòria sigui de 400 milions en lloc de 200. Així doncs, en les pròximes tres tandes es destinarà un import de 1.200 milions d'euros a fi que es revitalitzin 120 zones degradades de Catalunya. El pla transitarà en paral·lel a la Llei de Pobles pactada amb ERC i que se centrarà en la revitalització de municipis petits.
Beques menjador.
La Generalitat invertirà 100 milions d'euros a atorgar 100.000 noves beques menjador en els pròxims dos cursos: 50.000 en el curs 2026-2027 i 50.000 més en el curs 2027-2028. Segons els Comuns, així es cobrirà fins al 30% dels alumnes, un increment notable si es té en compte que ara arriben al 18%, però no suficient per cobrir tots els que estan en risc de pobresa, que són el 36%.
Plantilla educativa.
A les aules, s'incrementarà en un 20% la plantilla de docents destinats als centres de màxima complexitat, s'impulsarà un "pla de xoc" per millorar la comprensió lectora dels alumnes i es contractarà 158 psicopedagogs més, mentre es crearan 60 nous grups de grau mitjà i bàsic de formació professional.
Llistes d’espera a sanitat.
El Govern elaborarà un pla per reduir les llistes d'espera i aconseguir que les primeres visites estiguin dins del període establert per al 70% dels usuaris i que no superin els 67 dies. En les proves diagnòstiques, almenys el 75% de les persones seran ateses quan toca en un termini no superior als 50 dies. I quant a l'activitat quirúrgica, el temps d'espera no podrà superar els 30, 45 i 60 dies en els casos de neoplàsies i cirurgia cardíaca.
Rodalies i autobusos.
L'empresa mixta Rodalies de Catalunya assumirà el traspàs de l'R-1, com ja estava previst, però iniciarà també el procés per fer-se càrrec de l'R3, l'R2 sud, l'R4 nord i l'R16. Alhora, la Generalitat assumirà l'execució d'obres a la xarxa ferroviària i la redacció de projectes, la inversió dels quals finançarà el Ministeri de Transports via encomandes de gestió. El Govern també destinarà 21 milions d'euros a reforçar la xarxa d'autobusos, ja que el caos de Rodalies ha provocat que molts usuaris passin a la carretera. Quant a l'R-Aeroport, s'elaborarà un estudi abans de final d'any perquè el tren llançadora allargui el seu recorregut i arribi fins al Vallès Oriental i el Vallès Occidental a partir del 2030.
Xec menstrual i preservatius.
Totes les "persones menstruants" que tinguin entre 12 i 25 anys rebran un xec de 25 euros a l'any per comprar productes per a la menstruació i un altre bo anual de 25 euros per comprar preservatius. D'altra banda, s'ha acordat un pla dotat amb 30 milions d'euros per lluitar contra el sensellarisme, 10 milions per a polítiques de memòria democràtica, l'equiparació de les famílies monoparentals amb les nombroses quant a l'exempció dels preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques, i 40 milions per a l'Agència Catalana de Cooperació.
