Els comptes del 2026
Illa rellança la legislatura amb els pressupostos i consolida la majoria amb ERC i els Comuns
La consellera d’Economia, Alícia Romero, presumeix de la «fortalesa de la majoria progressista» amb la vista posada en el fet que els comptes s’aprovin de forma definitiva al juliol amb el conflicte amb els mestres resolt
El Govern manté un pressupost de gairebé 50.000 milions i reserva 900 milions per complir amb sERC
El Govern augmenta un 50% els recursos per a acció exterior i obrirà tres noves delegacions
Sara González
La legislatura del postprocés va començar amb una fotografia, la d’ERC i els Comuns votant la investidura de Salvador Illa, una estampa que va camí de repetir-se en l’equador del mandat. Amb aquesta triangular que situava l’eix ideològic per davant del nacional va començar tot, i amb aquesta aritmètica vol acabar el mandat el president de la Generalitat. Aquest divendres, després d’un primer intent fallit, els pressupostos s’han registratformalment al Parlament, però aquesta vegada amb prou garanties com per ser aprovats i convertir-se en un tipus de renovacin de vots entre el Govern i els seus socis. La posada de llarg definitiva serà al juliol, moment en què els socialistes, amb uns nous comptes al sarró de gairebé 50.000 milions d’euros i, per tant, amb més marge de maniobra malgrat portar la batuta en minoria, miraran de rellançar el seu projecte de govern després d’una primera meitat de l’any convulsa per la crisi a Rodalies i el pols amb el sector educatiu.
Tot i que admeten que no respiraran tranquils fins que vegin materialitzats els 68 vots necessaris perquè els pressupostos entrin en vigor després de tres anys de pròrrogues, els membres del Govern estan de celebració des de dimarts passat, quan Oriol Junquerasva entrar al Palau de la Generalitat per solemnitzar que els seus diputats donarien el seu ‘ sí’ després d’amarrar projectes com el de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Es va oficialitzar que el ‘quid pro quo’ de retirar el projecte al març a canvi de relegar l’exigència de la gestió de l’IRPF ha permès recompondre una confiança que va quedar lesionada. No són poques les vegades que en els últims dies la consellera d’Economia, Alícia Romero, ha pronunciat la paraula «estabilitat», un concepte que forma part del ‘core’ del full de ruta d’Illa des que es va convertir en president.
Aquests comptes ens donen estabilitat, mostra la fortalesa de la majoria progressista al Parlament
Avui ho ha tornat a fer, a més de presumir de la relació robusta teixida amb ERC i els Comuns. «Aquests comptes ens donen estabilitat, mostren la fortalesa de la majoria progressista al Parlament i contrasta amb la no-aprovació de pressupostos en territoris pròxims», ha dit en una referència velada a les comunitats del PP que van convocar eleccions després de no aconseguir acords. I ha afegit que amb aquests recursos buscaran donar resposta als «reptes» que té el país per endavant, cap de tan immediat com el de gestionar la crispació del sector educatiu.
El pols amb els docents
La negociació de pressupostos ha estat marcada per les vagues dels docentsi un conflicte que no ha fet més que escalar des que el Govern va tancar un acord al març amb CCOO i UGT del qual es van quedar fora els sindicats majoritaris, una decisió que es va agreujar amb el pla pilot perquè els Mossos exerceixin de mediadors en centres i la infiltració de dos agents en una assemblea de la CGT preparatòria de les protestes. Això ha costat a Illa veure com aquest dijous el Parlament va reclamar el cessament tant de la consellera d’Interior, Núria Parlon, com del director de la Policía, Josep Lluís Trapero, amb el vot a favor d’ERC i dels Comuns, que es van abstenir en el cas de la consellera.
El conflicte, que en el Govern admeten que no s’ha afrontat amb la millor de les estratègies, no ha impedit que se segelli el pacte de pressupostos, però els socis, incòmodes amb estampar la seva firma enmig de 17 aturades convocades, sí que han exigit a Educació que renegociï la pujada salarial als professors i que trobi l’encaix en els comptes, malgrat que, ara per ara, no s’ha tocat ni una xifra a les partides que es van presentar fa tres mesos. Tant ERC com els Comuns han obert la porta a canviar els comptes en la seva tramitació parlamentària a través de la presentació d’esmenes per ajudar a desbloquejar el conflicte, que el Govern voldria tancar abans de la visita del Papa el 9 de juny.
La triangular amb el Govern
L’estabilitat de què pretén presumir Illa no només depèn d’aconseguir la pau social en sectors com l’educatiu o el sanitari, sinó que es compleixin tots els acords aconseguits amb ERC i que depenen del concurs del Govern de Pedro Sánchez. El portaveu adjunt dels republicans al Parlament, Jordi Albert, ha explicat aquest divendres que el seu partit recolza els pressupostos perquè tenen l’«ambició nacional» que no tenia la primera llei que va presentar el Govern i perquè pugui «avançar el país» amb carpetes de pes com la línia orbital ferroviària, els canvis en la titularitat del Consorci de la Zona Franca o un model de finançament que no té assegurada una majoria al Congrés. La incògnita és si Sánchez continuarà a la Moncloa després de les eleccions generals que se celebraran, com a molt tard, el juliol de l’any que ve.
«Tot i que hi hagi canvis de govern, els compromisos s’han de complir», ha assegurat Romero, conscient de com sacsejaria la legislatura catalana que el PP tornés a la Moncloa. Amb el convenciment que Sánchez esgotarà els terminis per posar les urnes, Illa preveu inaugurar un setembre amb les crisis dels últims mesos resoltes i amb una agenda pròpia després que ERC i els Comuns li hagin marcat el pas en matèria d’autogovern i vivenda en la primera meitat de la legislatura. Amb permís, això sí, dels imponderables.
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa