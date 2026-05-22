El Suprem tomba el registre únic de pisos turístics
El TS considera que la mesura d’Habitatge envaïa competències de les autonomies
GABRIEL SANTAMARÍA
El Tribunal Suprem (TS) va tombar el registre únic d'arrendaments de curta durada –de pisos turístics, a la pràctica–, per invasió de competències. Aquesta normativa obligava aquests immobles a donar-se d'alta en una plataforma estatal per obtenir un codi o matrícula sense el qual no es podien anunciar en plataformes digitals com Airbnb i Booking. Aquesta va ser una de les mesures estrella del Govern per perseguir la proliferació d'habitatges turístics il·legals a Espanya.
La sentència del tribunal estima parcialment un recurs interposat per la Comunitat Valenciana, que va recórrer aquesta norma estatal. El Suprem anul·la "únicament" els preceptes pels quals es crea el registre únic d'arrendaments i desestima el recurs referent a les disposicions que regulen la finestreta única digital d'arrendaments, les obligacions de transmissió de dades de les plataformes en línia i la transmissió de dades amb finalitats estadístiques.
En un comunicat, la instància judicial reconeix que hi ha una "creixent preocupació" a escala nacional per l'auge dels pisos turístics i que el registre únic pretén "posar fre" als "abusos que s'estan produint en l'ús d'aquesta modalitat d'arrendament per eludir la normativa estatal sobre els lloguers de llarga durada o les normatives autonòmiques sobre lloguers turístics creades per les comunitats autònomes".
El registre únic es va crear després de l'aprovació d'un reglament de la UE per intentar regular aquesta mena de lloguers. El TS considera que "la norma europea obliga a acomodar els sistemes de registre i informació existents respecte als arrendaments de curta durada", però que "no estableix que el procediment de registre establert en un Estat membre hagi de ser nacional". El tribunal conclou que l'Estat no té títol competencial per dictar aquesta norma en determinats aspectes.
Reacció d’Habitatge
El Ministeri d'Habitatge va reaccionar a la sentència del Suprem, que es va fer pública coincidint amb el final de la Conferència Sectorial d'Habitatge, en la qual la cartera liderada per Isabel Rodríguez es va reunir amb les comunitats autònomes per aprovar el repartiment dels fons del nou Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030, informant que "el TS ha decidit deixar en mans de les comunitats els registres d'allotjaments turístics i de temporada, de manera que correspon a partir d'ara a elles vetllar pel compliment de la norma". "Els molesta més qui persegueix el frau que no pas el frau mateix", va indicar.
Per contra, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona celebra la decisió. "Fa mesos que advertim que el registre únic estatal naixia amb un greu problema de base: duplicava estructures ja existents, generava inseguretat jurídica i envaïa competències autonòmiques. Avui el TS ha donat la raó al sector de manera clara i contundent. A més, aquesta és la primera resolució de l'alt tribunal sobre els nombrosos recursos interposats per diverses comunitats autònomes i entitats del sector. Marca un important precedent jurídic sobre els límits competencials del sistema impulsat pel Govern", va assenyalar la seva directora general, Marian Muro.
Elregistre únic es basava en la idea que qualsevol habitatge, habitació o qualsevol altra unitat oferta en plataformes com Airbnb i Booking per a lloguer turístic o de temporada tingués un número de registre identificable abans de poder anunciar-se online. L’objectiu era que l’Administració pogués saber què es lloga, on, qui l’ofereix i amb quina modalitat. També si tenia els permisos locals per fer-ho o si la seva comunitat de propietaris ho tenia permès als estatuts, entre altres qüestions.
Funcionava com una espècie de DNI de l'allotjament. El propietari havia de demanar aquest número a través del Registre de la Propietat i les plataformes l'havien de mostrar, comprovar-lo i comunicar dades d'activitat a la Finestreta Única Digital. Sense aquest número, l'anunci podia ser retirat o bloquejat. La finalitat era perseguir l'oferta il·legal i donar a comunitats autònomes i ajuntaments més bones dades per inspeccionar i planificar habitatge.
L'anul·lació canvia l'equilibri competencial. El TS va considerar que l'Estat no podia crear un registre nacional tan complet perquè se superposava als registres autonòmics existents i perquè la regulació dels habitatges turístics correspon en gran part a comunitats autònomes i, en alguns punts, als ajuntaments. Per això va anul·lar els preceptes que donaven vida al registre estatal únic, tot i que no tota l'arquitectura d'intercanvi d'informació, la Finestreta Única Digital.
