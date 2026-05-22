Trump desplega un portaavions nuclear al Carib en plena tensió amb Cuba
L’Havana qualifica de "cínica i canalla" la imputació de Raúl Castro per la mort de quatre estatunidencs a causa de l’abatiment d’una avioneta el 1996
Abel Gilbert
La història no es repeteix mai igual, però de vegades s'assembla d'una manera francament obstinada. Els EUA van anunciar el desplegament al Carib del portaavions USS Nimitz, acompanyat d'un grup d'atac naval, just enmig de les creixents tensions amb Cuba. La intervenció militar a Veneçuela va estar precedida per la presència en aigües del Carib de l'USS Gerald R. Ford. Els noms canvien, però el sentit polític d'aquests desplaçaments troba una perillosa semblança, perquè coincideix amb l'acusació judicial als EUA contra Raúl Castro per la demolició de dues avionetes civils el 1996, en el qual van morir quatre persones, i la intensificació del setge econòmic i energètic nord-americà contra l'illa.
"¡Benvinguts al Carib, Grup d'Atac del Portavions Nimitz!", va publicar el Comando Sud dels EUA a les xarxes socials. El text el descriu com "l'epítom de la preparació i presència, abast i letalitat inigualables i avantatge estratègic". Es tracta del vaixell més antic en servei actiu de la Força Naval dels EUA. És un colós de propulsió nuclear que va participar en la primera guerra del Golf, el 1991, i les invasions a l'Afganistan i l'Iraq, el 2001 i el 2003, respectivament. El Nimitz s'havia de dirigir cap al mar austral per realitzar exercicis militars amb l'Argentina. L'escala a prop d'aigües territorials cubanes sembla indicar un canvi en el seu full de ruta.
Mirall veneçolà
La crisi present es mira amb nitidesa en el mirall veneçolà, almenys respecte a certs passos que van desembocar el 3 de gener amb la captura de Nicolás Maduro per un comando especial dels EUA. Primer, una acusació judicial, després, els bombardejos de suposades narcollanxes, seguits de l'enviament del Gerald Ford a la zona marítima, més tard el tancament de l'espai aeri i, finalment, l'atac a Caracas. Dos d'aquests moviments ja són un calc d'aquella experiència.
La política de Washington cap a la més gran de les Antilles combina la màxima pressió amb mà estesa. El secretari d'Estat, Marco Rubio, va informar ahir que Cuba va acceptar l'oferta de 100 milions de dòlars en ajuda dels EUA. "Diuen que l'han acceptat. Ja veurem si això significa que es concretarà". Els diners haurien de ser administrats per l'Església catòlica o un altre grup caritatiu. Un dia abans, el responsable de la diplomàcia de Trump havia ofert als cubans una "nova relació" bilateral fundada en dues exigències: eleccions lliures i un replegament de les Forces Armades en el control econòmic i polític a l'illa. Rubio va qualificar al seu torn Raúl Castro de "fugitiu" de la justícia del seu país.
La Xina, aliada de l'illa, va expressar la seva solidaritat després de la imputació contra el líder supervivent del procés polític iniciat el 1959. "Ens oposem a l'abús dels mitjans judicials i a la pressió sobre Cuba sota qualsevol pretext per part de forces externes", va dir el portaveu del Ministeri de Relacions Exteriors de la Xina, Guo Jiakun. "Els EUA haurien de deixar d'imposar sancions o procediments judicials contra Cuba i deixar de recórrer a l'amenaça de la força". La Xina "recolza fermament Cuba a salvaguardar la sobirania i dignitat nacional" i "s'oposa de forma constant i ferma a les sancions unilaterals que no tenen base en el dret internacional ni en l'autorització del Consell de Seguretat de l'ONU".
El Govern cubà va qualificar l'acusació judicial de "cínica" i "canalla". El missatge no va passar per alt la intervenció a Veneçuela. "Resulta de gran cinisme que formuli aquesta acusació el mateix Govern que ha assassinat prop de 200 persones i destruït 57 embarcacions en aigües internacionals del Carib i el Pacífic, lluny del territori dels EUA, amb l'ús desproporcionat de la força militar, per suposats vincles amb operacions de narcotràfic mai demostrats". Això s'ha de qualificar com a "crims d'execucions extrajudicials, d'acord amb el dret internacional, i assassinats, segons les mateixes lleis nord-americanes".
