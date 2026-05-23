Activisme propalestina
Una vintena d’activistes de la Global Sumud Flotilla arriben a Barcelona: «Vam ser segrestades i brutalment agredides»
El Periódico
Una vintena d’activistes que formaven part de la Global Sumud Flotilla, entre ells 18 catalans i altres de les Balears i València, han arribat al migdia d’aquest dissabte a Barcelona, tal com estava previst, cinc dies després de ser capturats quan es dirigien a la Franja de Gaza amb ajuda humanitària.
Els activistes han començat a sortir passades les 13.30 hores per les portes de la zona d’arribades de la Terminal 2 de l’Aeroport de Barcelona-el Prat, davant d’unes 200 persones que s’han amuntegat amb banderes de Palestina i pancartes que els donaven la benvinguda.
L’Exèrcit israelià va començar aquest dilluns, 18 de maig, ainterceptar barcos de la flotilla rumb a Gaza amb ajuda humanitària i va traslladar després els activistes a la presó de Ketziot, a Israel.
Denúncies de maltractaments
Els activistes han denunciat haver patit «tota mena de tortures» i agressions durant la seva detenció. Alonso Santos, membre de la flotilla, ha assegurat que van ser víctimes d’una «violència injustificable» i que van rebre cops, descàrregues amb pistoles Taser i agressions sexuals.
«El barco-presó era una masmorra. Ens van apallissar, ens van tancar en contenidors, ens van disparar amb bales de goma, ens van llançar granades, ens van colpejar amb fusells, ens van disparar amb pistoles Taser i ens van atacar amb gossos», va denunciar Santos. «Hi havia moments en què et posaven amb les mans contra la paret, et baixaven la roba, et tocaven i feien veure que et violarien», va afegir.
Maria Mallach, una altra activista, ha relatat que els van disparar en diverses ocasions i que els van retenir durant dos dies en contenidors instal·lats en una embarcació «improvisada com a presó». «Érem unes 200 persones i només ens donaven pa i aigua», ha assenyalat. En un dels contenidors, d’uns 25 metres quadrats, van arribar a amuntegar-se entre 40 i 50 persones. «A baixaven el sòl perquè no poguessis asseure’t ni dormir», ha afegit.
Retorn ajornat
Els activistes espanyols van retardar el seu retorn Espanya per ser sotmesos a proves mèdiques a Turquia. «Es retarda l’arribada de les nostres companyes i companys per necessitat de revisions mèdiques i descans», va assenyalar la Global Sumud Flotilla, després de les denúncies sobre agressions als activistes durant el període sota custòdia d’Israel, inclosa la publicació de fotografies que mostren hematomes i marques per cops.
A més, l’organització va denunciar que entre els seus membres detinguts es van produir almenys 15 agressions sexuals. «Almenys 15 casos d’agressions sexuals, incloses violacions. Trets amb bales de goma a boca de canó. Desenes de persones amb ossos trencats», van assegurar en un missatge a les xarxes socials, en el qual ha remarcat que ara toca elevar la pressió contra les autoritats israelianes pel tracte que donen a la població palestina.
