Un contractista de la petroliera veneçolana va pagar al "Grupo Zapatero" i a Aldama
La investigació atribueix a l’empresari mort Flores Suárez el pagament de 145.200 euros a Análisis Relevante, que es vincula a l’expresident
Tono Calleja Flórez
La investigació desenvolupada pels agents de la UDEF en recolzament del magistrat de l’Audiència Nacional José Luis Calama revela que l’empresari del sector petroler Francisco Enrique Flores Suárez, mort el 6 de febrer, era el responsable final de diferents pagaments destinats al denominat "Grup Zapatero", però també al comissionista de les mascaretes, Víctor d’Aldama.
En concret, s’atribueix a Flores Suárez ser el veritable cap de les mercantils Softgestor SL i Apamate Corporate and Trust SL, i no el seu administrador formal, Carlos Parra Delgado, amb les quals es van abonar 145.200 euros a Anàlisi Rellevant SL (atribuïda a Julito Martínez Martínez i José Luis Rodríguez Zapatero) i 300.000 euros a l’empresa Deluxe Fortune, propietat d’Aldama.
.La interlocutòria en què el jutge de l’Audiència Nacional cita a declarar el 2 de juny com a investigat José Luis Rodríguez Zapatero revela el rellevant paper que va exercir en la trama l’empresari veneçolà Flores Suárez que, segons va revelar la web d’investigació Armando.info i ha confirmat aquesta redacció era president de la societat Electricidad i instrumentació C.A, contractista de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), controlada des del Govern de Nicolás Maduro i Delcy Rodríguez.
Pagar per una altra via
Julio Martínez, conegut com a "Julito", i que l'UDEF i el jutge Calama consideren el "lloctinent" de Zapatero, "reclama reiteradament a Francisco Enrique Flores – no a Alberto Delgado Parra – el pagament immediat". Flores Suárez arriba fins i tot a plantejar la possibilitat de pagar per una altra via diferent a Softgestor, cosa que demostra que la mercantil és un mer vehicle instrumental, prescindible i substituïble en l'operativa".
I aquesta "una altra via", relata el jutge, era valent-se de la firma amb què es va pagar 300.000 euros a Aldama: Apamate Corporate and Trust SL, el propietari del qual al 99,6% és Softgestor, "cosa que reforça l’existència d’un grup societari sota control efectiu de Carlos Alberto Parra Delgado", destaca Calama, que revela que els principals clients de Softgestor eren les empreses Bautista G Managements LLC, Grup Multiobras MM 77 CA (74.870 euros); i FVF Operacions Globales SL (46.374 euros).
Aquesta última empresa, FVF Operacions Globales SL, va ser creada a Espanya per l’actual president de la Federació Veneçolana de Futbol (FVF), Jorge Andrés Giménez Ochoa. Aquest últim va ser un dels quatre passatgers que van acompanyar en el seu avió la llavors vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, en el seu viatge a Barajas.
Aquest diari va informar el juny del 2025 que Víctor d’Aldama va declarar com a testimoni davant de la jutge que investiga el cas Supercopa, Delia Rodrigo, que va pactar pagar l’ascens del Zamora Club de Futbol, del qual era propietari, a Segona B, amb 450.000 euros procedents de Panamà que va aconseguir del president de la Federació Veneçolana de Futbol, Jorge Andrés Giménez Ochoa, considerat molt pròxim a Delcy Rodríguez. Perquè el seu club pogués obtenir la plaça del Reus, que va desaparèixer per problemes econòmics, des de la Federació de Luis Rubiales li van demanar que diposités una quantitat de diners. I per això el soci veneçolà d’Aldama va fer una transferència des de Panamà, però els fons no van arribar "en temps i forma" per un "tema de blanqueig de capitals", va dir.
Investigació de l’UCO
Les proves obtingudes pels agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil evidencien que Aldama va fer d’intermediari el 2020 entre Delcy Rodríguez i una empresa que pretenia transportar gasolina al país sud-americà, que en aquells moments es trobava en plena crisi de subministrament de combustibles. "Sí que necessitem gasolina", va reclamar la llavors número dos de Nicolás Maduro a Aldama el 20 de març del 2020.
Tan sols dos mesos després, segons consta en els missatges, Víctor d’Aldama ja havia aconseguit que una empresa s’oferís a subministrar fins a "un milió de tones de gasolina al mes" procedent d’Oman i Qatar. "¿Què et sembla l’oferta?", li va preguntar el comissionista a la llavors responsable de PDVSA.
En un document enviat el responsable de l’empresa Cidcitei Evolution, establerta al Regne Unit, trasllada a Petróleos de Veneçuela l’"oferta ferma", que pretenia fer el negoci "sota la modalitat de pagament per compensació", consistent a "fer un intercanvi que hauria de ser d’un barril del seu producte, que era gasolina de 95 octans, "per sis barrils de fueloil procedents de PDVSA".
"La Dama"
Però el jutge Calama també al·ludeix en la seva interlocutòria a Delcy Rodríguez amb qui hauria intermediat el mateix Zapatero en la venda de petroli a empreses xineses, vinculades al Partit Comunista del país asiàtic. En diferents missatges interceptats a l’empresari Domingo Amaro Chacón i al "lloctinent" de Zapatero, Julio Martínez Martínez, s’identifica Delcy Rodríguez com "La Dama" o la persona que controla l’assignació dels vaixells.
Precisament, l’empresari Domingo Arnaldo Amaro Chacón i el seu germà Guillem Alfredo Amaro Chacón són els administradors de la mercantil Intel·ligència Prospectiva SL, "una societat sense gairebé ingressos aliens a les aportacions dels seus socis i que registra moviments per 2,66 milions d’euros entre 2020 i 2025". Segons el jutge Calama "constitueix un punt d’entrada de fons estrangers, simulats com ampliacions de capital, que posteriorment es redistribueixen cap a Anàlisi Rellevant ((380.208 euros), Whathefav (561. 440 euros) i Gate Center (266.200 euros) mitjançant contractes ficticis".
