CAS ZAPATERO
Un informe de la UDEF sobre Zapatero revela que «Julito» va pagar 10.000 euros al director del fons de rescat de Plus Ultra: «10k done»
Els agents consideren que un missatge descobert als integrants de la trama de l’expresident del Govern «posa de manifest la confirmació» de la comissió
Tono Calleja Flórez
L’informe de la Unitat de Delictes Econòmics i Financers (UDEF) sobre José Luis Rodríguez Zapatero revela un suposat pagament de 10.000 euros per part de «Julito» Martínez Martínez, el «lloctinent» de l’expresident del Govern, al llavors director del fons de rescat: «10k done», diu literalment el missatge. Per a la policia això «posa de manifest la confirmació d’un pagament per import de 10.000 euros».
«En data 17 d’agost del 2021, obtingut de la conversa que es produeix entre Julio Martínez i Rodolfo Reyes, s’observa un missatge de text», diu l’informe, que explica que en la comunicació s’inclou un missatge a la notícia: «La SEPI posa el seu director de negocis Julián Mateos al capdavant del fons de rescat després de la polèmica amb Plus Ultra».
Julián Mateos
Els agents relaten, després, que en la informació inclosa en el missatge «s’al·ludeix al recent nomenament de Julián Mateos com a director del Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques, de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI). Després del reenviament de la notícia, al cap de pocs minuts, Rodolfo Reyes pregunta a Julio Martínez si el coneix i en el següent missatge Rodolfo Reyes diu: «10k done».
El 15 de novembre del 2021, prossegueix el document policial, l’ara president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola diu en un missatge grupal que li acabava de trucar «José Ángel Partearroyo de la SEPI molt content», i que li ha dit que el secretari li ha indicat «que ja tenen les al·legacions al jutjat, de totes les parts, i el Ministeri Fiscal demana el total sobreseïment de la causa».
En la conversa, Martínez Sola continua explicant que Partearroyo li va encomanar, de manera literal: «Que traiem immediatament una nota de premsa sobre aquest tema».
