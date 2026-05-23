Congrés de tràmit
Juan Fernández es perfila com a secretari general del PP català
Feijóo convoca per al 27 de juny el congrés dels populars de Catalunya
Alejandro Fernández en revalidarà la presidència
Gisela Boada
Alejandro Fernández revalidarà el seu càrrec al capdavant del PP català el 27 de juny en un congrés regional que, després de més de tres anys pendent, es perfila com un tràmit formal i sense sorpreses. Aclarida ja la incògnita sobre si Alberto Núñez Feijóo apostaria per una alternativa a l’actual líder del PP català, el principal interrogant del conclave es trasllada ara a la secretaria general: el número dos de Fernández i la figura cridada a exercir de contrapès intern.
La versió oficial és que el president del PP català pot escollir la seva mà dreta, tot i que a la pràctica el nom sempre es pacta amb Génova. Aquesta negociació obre ara una nova batalla per rellevar Santi Rodríguez, a qui en el partit donen per amortitzat i no esperen que revalidi el càrrec. Segons apunten diferents fonts a EL PERIÓDICO, Juan Fernández, actual portaveu del grup parlamentari del PP al Parlament, és qui té més opcions d’assumir la secretaria general i compta amb l’aval de Feijóo. La decisió encara no està presa, ja que el seu ascens a la direcció obre la porta a una possible reorganització de l’organigrama del grup parlamentari, si bé no es descarta que, en cas que es materialitzi aquest escenari, mantingui els dos llocs.
Un perfil còmode
Juan Fernández procedeix de l’entorn de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, amb qui es va bregar políticament durant la seva etapa a l’Ajuntament, on va arribar a ser tinent d’alcalde i mà dreta del regidor. Després de gairebé dues dècades de política municipal, el 2024 va fer el salt a les llistes del Parlament i, poc després, després dels 15 diputats obtinguts pel PP català en les eleccions del 2024, va assumir les regnes del grup parlamentari. Té bona relació amb Alejandro Fernández i la confiança de Génova, que veu en ell una aposta per un perfil més contundent en matèries com seguretat i immigració i, alhora, una persona "treballadora i implicada amb el projecte". En el passat congrés nacional del partit, Juan Fernández va entrar a l’executiva del partit al costat de Juan Milián i Daniel Sirera.
El moviment podria desencadenar un ‘win-win’ al PP català. Juan Fernández és un nom còmode tant per a Feijóo com per a Alejandro Fernández, però també suposa una quota de poder en l’estructura per a Albiol. A més, fonts del PP explica que el líder del PPC podria aprofitar els canvis per proposar que l’actual portaveu adjunta, Lorena Roldán, assumís la representació del grup parlamentari, si bé diverses persones de l’executiva catalana dubten que el líder del PP nacional hi accedeixi, ja que és una persona molt pròxima a Alejandro Fernández i representaria un dels llocs més importants del partit. En realitat, seria un pas lògic. Feijóo fa temps que va demanar reestructurar la formació per evitar la duplicitat de càrrecs, cosa que complica que Juan Fernández pogués mantenir alhora la secretaria general del partit i la representació parlamentària. Roldán, exdirigent de Ciutadans, seria el relleu natural com adjunta, ja que l’altre adjunt és Manu Reyes, que ja és president provincial de Barcelona i acumularia massa càrrecs.
El problema és que l’exlíder de Ciutadans resulta incòmoda per a Dolors Montserrat, que, malgrat estar consolidada en el seu càrrec de vicepresidenta del PPE al Parlament Europeu, continua movent fils a Catalunya.
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya
- El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare