L’empresa que va cobrar 4 milions de Plus Ultra es desvincula de l’aerolínia
Tono Calleja Flórez
L’empresa Summer Wind SL, que el 2023 va rebre ingressos de Plus Ultra per import de 3.979.182 euros i va efectuar pagaments a Afitta SL, societat de l’entorn de "Julito" Martínez Martínez, per un import total de 213.202 euros, es desvincula del seu exdirectiu Federico Lledó Soria, que apareix implicat en la trama en la interlocutòria en la qual s’atribueix a l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero la condició d’investigat.
"Summer Wind SL no manté actualment cap relació societària amb Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. La relació comercial que en el seu moment va existir en l’àmbit de passatgers va finalitzar fa més de vuit anys. Així mateix, la gestió i propietat actuals de la companyia són plenament independents d’anteriors administradors o accionistes citats en recents informacions periodístiques", diu la companyia en un comunicat.
Federico Lledó Soria
El 14 de febrer del 2024 el president de Plus Ultra va reclamar a Lledó Sòria "el concepte de la factura de Julio Martínez". Es tractava d’una factura emesa el 30 de desembre del 2023 per Julio Martínez Martínez a través de la societat Afitta SL "per un import de 213.202 euros per justificar el flux de fons declarat", diu la interlocutòria, que afirma que les proves descobertes evidencien "de forma meridiana" que "creen factures i adapten els conceptes consignats fins i tot posteriorment a la seva emissió". La companyia manté el seu compromís amb la transparència i atendrà, com correspon, qualsevol requeriment d’informació que pogués ser sol·licitat per les autoritats competents".
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya
- El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare