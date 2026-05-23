Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pep GuardiolaJoan GarcíaNou pavelló ManresaPlans cap de setmanaHorari Baxi Manresa-Reial MadridVernissace
instagramlinkedin

L’empresa que va cobrar 4 milions de Plus Ultra es desvincula de l’aerolínia

Un avió de la companyia Plus Ultra en una imatge d’arxiu. | EUROPA PRESS

Un avió de la companyia Plus Ultra en una imatge d’arxiu. | EUROPA PRESS

Tono Calleja Flórez

Madrid

L’empresa Summer Wind SL, que el 2023 va rebre ingressos de Plus Ultra per import de 3.979.182 euros i va efectuar pagaments a Afitta SL, societat de l’entorn de "Julito" Martínez Martínez, per un import total de 213.202 euros, es desvincula del seu exdirectiu Federico Lledó Soria, que apareix implicat en la trama en la interlocutòria en la qual s’atribueix a l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero la condició d’investigat.

"Summer Wind SL no manté actualment cap relació societària amb Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. La relació comercial que en el seu moment va existir en l’àmbit de passatgers va finalitzar fa més de vuit anys. Així mateix, la gestió i propietat actuals de la companyia són plenament independents d’anteriors administradors o accionistes citats en recents informacions periodístiques", diu la companyia en un comunicat.

Federico Lledó Soria

Notícies relacionades

El 14 de febrer del 2024 el president de Plus Ultra va reclamar a Lledó Sòria "el concepte de la factura de Julio Martínez". Es tractava d’una factura emesa el 30 de desembre del 2023 per Julio Martínez Martínez a través de la societat Afitta SL "per un import de 213.202 euros per justificar el flux de fons declarat", diu la interlocutòria, que afirma que les proves descobertes evidencien "de forma meridiana" que "creen factures i adapten els conceptes consignats fins i tot posteriorment a la seva emissió". La companyia manté el seu compromís amb la transparència i atendrà, com correspon, qualsevol requeriment d’informació que pogués ser sol·licitat per les autoritats competents".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents