Cisjordània

Nou països demanen a Israel que freni l’expansió dels assentaments

Un comunicat conjunt de diversos estats occidentals denuncia el "nivell sense precedents" de violència per part dels colons

Cases prefabricades al poble d’Umm al-Khair, a Cisjordània.Arxiu – L’àrea E1 a prop de l’assentament israelià de Maale Adumim a Cisjordània, amb Jerusalem visible a la llunyania | HAZEM BADER / AFP

Irene Savio

Roma

Un grup de països – entre ells, Itàlia, França, Alemanya i el Regne Unit— ha elevat aquest divendres el to de les seves advertències a Israel per l’expansió dels assentaments a Cisjordània, en un comunicat conjunt que denuncia el deteriorament de la situació al territori ocupat i crida les empreses a abstenir-se de participar en nous projectes de construcció, sota pena d’afrontar conseqüències legals i de reputació. El text, que arriba en un moment de màxima tensió a la regió, afirma que "en els últims mesos la situació a Cisjordània s’ha deteriorat de manera significativa". Els signants descriuen la violència dels colons com a "sense precedents" i adverteixen que les polítiques del Govern israelià estan "soscavant l’estabilitat i les perspectives per a una solució de dos Estats".

El focus de l’advertència se centra especialment en l’àrea E1, una franja estratègica a l’est de Jerusalem el desenvolupament urbanístic del qual —impulsat per l’Executiu de Benjamin Netanyahu— connectaria els assentaments amb la ciutat i fragmentaria físicament el territori palestí. "El projecte de colonització a E1 no seria una excepció" a la il·legalitat que el dret internacional atribueix a tots els assentaments a Cisjordània, remarca el comunicat.

El text també llança un avís directe al sector privat. Les empreses que presentin ofertes per a projectes de construcció a E1 o en altres assentaments han de ser conscients de les possibles conseqüències jurídiques i reputacionals, inclòs "el risc de veure’s involucrades en greus violacions del dret internacional", adverteixen els signants. L’avís apunta a contractistes de construcció, firmes d’enginyeria i proveïdors d’infraestructures que podrien estar sospesant participar en les licitacions.

A més de la qüestió dels assentaments, el comunicat exigeix al Govern israelià que reti comptes per la violència dels colons i investigui les denúncies contra les forces israelianes; que respecti la custòdia haiximita sobre els Sants Llocs de Jerusalem i els acords històrics sobre l’ statu quo ; i que aixequi les restriccions financeres sobre l’Autoritat Palestina. Els signants també es declaren contraris als que defensen l’annexió o el desplaçament forçós de la població palestina, una referència velada als ministres d’extrema dreta del Govern israelià, que han advocat obertament per la recolonització de Gaza i parts de Cisjordània.

