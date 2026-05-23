Tensió global
El Pakistan accelera els contactes entre els EUA i l’Iran per aconseguir un acord
El cap de l’Exèrcit, el mariscal Asim Munir, viatja a Teheran per intentar rubricar unes negociacions que fa setmanes que estan en punt mort
Trump ha advertit que, sense acord, els atacs tornaran «el cap de setmana o a inicis de la setmana que ve»
Adrià Rocha Cutiller
El Pakistan va enviar ahir a Teheran, la capital iraniana, el cap del seu exèrcit, el mariscal Asim Munir, l’home que ha protagonitzat els esforços de mediació d’Islamabad entre els EUA i l’Iran per acabar amb la guerra a l’Orient Mitjà. El viatge de Munir –qui va mediar en l’única ronda de negociacions directes entre Teheran i Washington, a mitjans d’abril– és una mostra dels últims esforços del Pakistan per evitar que el president nord-americà, Donald Trump, acabi finalment ordenant el retorn dels bombardejos. Aquesta setmana, Trump ha avisat que, si no hi ha acord, els atacs tornaran "divendres, el cap de setmana o a principis de la setmana que ve".
Els esforços perquè això no passi es van multiplicar ahir. "Un equip de negociadors de Qatar també és a Teheran. Som allà per ajudar a arribar a un acord definitiu que acabi amb la guerra i serveixi per encarrilar les futures converses sobre els assumptes més espinosos", va dir una font qatariana a l’agència de notícies Reuters.
"Hi ha avenços"
"Sembla que hi ha bons senyals. No vull ser massa optimista, però hi ha avenços. Esperarem a veure què passa en els pròxims dies", va manifestar ahir al matí el secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio. L’Iran ha confirmat en els últims dies estar preparant una resposta a l’últim text que ha proposat Washington. Fins ara, dos grans punts han impossibilitat un acord: el futur de l’estret d’Ormuz –que l’Iran assegura voler controlar– i el programa nuclear del país persa.
Segons va assenyalar la televisió saudita Al-Arabiya, no obstant, hi ha hagut certs avenços. Citant fonts anònimes pakistaneses, aquest mitjà estatal saudita assegura que Teheran i Washington estan negociant ara sobre un document que inclou l’aturada de la guerra per complet, l’obertura d’Ormuz, l’aixecament gradual de sancions contra l’Iran –si l’Iran respecta l’acord – i l’inici de negociacions nuclears en set dies.
"Protecció al Golf"
.Durant aquest mes i mig d’alto el foc i negociacions fracassades, les monarquies i països del Golf han sigut els que han estat pressionant amb més força l’Administració de Trump perquè eviti tornar a la guerra. Aquests països van ser castigats durament i diàriament durant el conflicte per un Iran que va llançar constantment míssils i drons tant contra infraestructura civil com energètica.
"Tenim un ferm compromís amb la seguretat i l’estabilitat de la regió del Golf davant la contínua agressió de l’Iran i les seves flagrants violacions del dret internacional. Compartim profunds llaços històrics i l’estreta associació estratègica", ha escrit Trump en una carta publicada aquest divendres i enviada al rei de Bahrain, Hamad bin Isa al-Khalifa. Aquest compromís arriba just en el moment en què els EUA asseguren estar considerant la retirada dels seus soldats i unitats d’Europa, davant els menyspreus de Trump contra l’OTAN, a la qual la Casa Blanca acusa de ser "insolidària" al no haver intervingut en favor dels Estats Units durant la guerra contra l’Iran.
