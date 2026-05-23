En clau europea
Paràlisi diplomàtica davant la guerra
Els efectes de la guerra entre Rússia i Ucraïna per les ànsies expansionistes de Putin estan perjudicant la Unió Europea en forma d’efectes negatius per a l’economia dels seus ciutadans, cosa que agreuja la crisi política i consagra les opcions de la ultradreta.
Eliseo Oliveras
L’excancellera alemanya Angela Merkel, que acaba de ser guardonada amb l’Ordre Europea al Mèrit, ha urgit aquesta setmana als líders de la Unió Europea (UE) a obrir negociacions directes amb el Kremlin per posar fi a la guerra a Ucraïna. Merkel, en una entrevista a la cadena pública alemanya WDR, va criticar que la UE no utilitzi "tot el seu potencial diplomàtic" per posar fi a aquesta guerra i que hagi deixat en mans del president nord-americà, Donald Trump, la iniciativa de la negociació i del diàleg amb el president rus, Vladímir Putin.
Javier Solana, el primer responsable de la Política Exterior i de Seguretat Comuna europea (1999-2009), també va instar la UE a recuperar "el seu paper d’artífex de la pau", perquè és "més necessari que mai", durant la seva intervenció al Parlament Europeu el 19 de maig al rebre l’Ordre Europea al Mèrit.
Malgrat que la guerra d’Ucraïna ha entrat el seu cinquè any, ni els Vint-i-set, ni les institucions europees han emprès una iniciativa diplomàtica efectiva per posar-hi fi. Els Vint-i-set i les institucions europees actuen com si apostessin per una solució militar a la guerra, sense tenir en compte el cost humà i econòmic de la prolongació del conflicte a Ucraïna, ni l’efecte desestabilitzador a la mateixa UE.
Fa cinc anys que l’economia de la UE està prostrada, amb la notable excepció d’Espanya i Polònia, a causa de l’impacte de la guerra a Ucraïna i la pèrdua de l’energia barata russa a causa de les sancions imposades per la UE a Moscou, amb la consegüent caiguda de la competitivitat europea davant la indústria nord-americana i xinesa amb costos energètics moltíssim més barats. La guerra a l’Iran ha suposat un altre cop econòmic.
Efecte de la inflació
La Comissió Europea acaba de rebaixar la previsió de creixement de la zona euro per al 2026 al 0,9% i d’apujar la d’inflació al 3%. Sense la guerra, els 193.000 milions d’euros d’ajuda de la UE i els Vint-i-set a Ucraïna podrien haver-se destinat a recuperar el retard tecnològic europeu i a potenciar la seva indústria.
L’agreujament de la desigualtat social i l’empobriment dels treballadors i la classe mitjana a la UE pel fort augment acumulat del cost de la vida a causa de la guerra alimenta el vot de protesta a favor de la ultradreta. A Alemanya, l’últim sondeig d’INSA del 19 de maig dona a la ultra Alternativa per a Alemanya (AfD) una intenció de vot del 29%, 7 punts més que als democristians del canceller Friedrich Merz, 16 punts més que als socialdemòcrates i 8 punts més dels que va obtenir la mateixa AfD en les eleccions generals del 2025.
La prolongació de la guerra augmenta els riscos a la mateixa UE, com mostren els incidents amb drons ucraïnesos ocorreguts als països bàltics (que han causat el col·lapse del Govern letó), el dron explosiu ucraïnès trobat a l’illa turística grega de Lefkada i el perill d’un desastre ecològic al Mediterrani pels atacs ucraïnesos a petrolers russos (Artic Metagaz, Quendil). El risc de confrontació militar amb Rússia també creix per la confiscació europea de petrolers russos en alta mar sense mandat de l’ONU o els incidents entre avions de combat.
La UE actua cada vegada més com a cobel·ligerant. Malgrat l’ardor bel·licista que mostren alguns dirigents nacionals i europeus, mai no aniran al front a combatre-hi (ni tampoc els seus familiars), la immensa majoria dels europeus rebutja ser arrossegada a una guerra amb Rússia. El percentatge de població disposada a agafar les armes i combatre per defensar el propi país en cas d’atac és molt baix: un 23% a Alemanya, un 18% a França i Polònia, un 17% a Espanya i un 16% a Bèlgica i Itàlia, segons l’European Pulse Survey del març passat.
Merkel va explicar a la WDR que en el seu últim Consell Europeu l’octubre del 2021, quatre mesos abans que tingués lloc la invasió d’Ucraïna, va proposar establir un marc diplomàtic de diàleg estable entre la UE i Rússia que podria haver evitat la guerra, però va xocar amb l’oposició dels països contraris a dialogar amb Moscou. Alemanya i França van plantejar el gener i febrer del 2022 diverses iniciatives diplomàtiques per evitar la guerra abordant l’oposició russa a l’ingrés d’Ucraïna a l’OTAN i la seva demanda d’estatut especial per al Donbass. Però van ser torpedinats per l’Administració nord-americana del president Joe Biden amb la col·laboració del llavors primer ministre britànic, Boris Johnson, i els governs de Polònia i els països bàltics.
