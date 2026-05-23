Cas Epstein
La policia veu possibles delictes sexuals de l’expríncep Andreu
Els agents fan una crida a totes les persones que tinguin informació rellevant perquè ajudin en la investigació
Lucas Font
La policia de Thames Valley està estudiant possibles delictes sexuals en el marc de la investigació contra l’expríncep Andreu per conducta indeguda en l’exercici d’un càrrec públic. Els agents han fet una crida a totes les persones amb informació rellevant perquè facin un pas endavant i ajudin en la investigació, iniciada després de la publicació dels arxius del cas Epstein. Andreu ja va ser detingut al febrer, i posat en llibertat hores més tard, per la presumpta filtració d’informació confidencial al pederasta nord-americà durant la seva etapa com a enviat comercial del Regne Unit.
Les autoritats estan avaluant documents relacionats amb la visita d’una presumpta víctima d’Epstein a la residència de l’expríncep a Windsor el 2010. "Ens hem posat en contacte amb el representant legal de la dona per confirmar-li que, en cas que ella vulgui denunciar aquest fet a la policia, es prendrà seriosament i es tractarà amb delicadesa, sensibilitat i respecte per la seva privacitat i pel seu dret a mantenir-se en l’anonimat per tota la vida, tal com estableix la legislació del Regne Unit", va assenyalar ahir la policia de Thames Valley.
Els documents del cas Epstein, que van ser publicats pel Departament de Justícia dels EUA, van revelar un intercanvi de correus electrònics en què el pederasta va proposar a l’expríncep presentar-li una jove russa de 26 anys. La dona va passar presumptament la nit amb Andreu i va visitar el palau de Buckingham l’endemà.
