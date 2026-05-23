Després de la imputació
El règim munta una marxa en favor de Raúl Castro
El Periódico
El nonagenari Raúl Castro va tenir ahir la primera manifestació de suport davant l’Ambaixada dels Estats Units, dos dies després d’haver sigut imputat en aquest país per ordenar la destrucció de dues aeronaus provinents de Florida i que intentaven tirar octavilles contra el Govern cubà, el febrer de 1996. La demolició va provocar la mort de quatre cubanoamericans que pertanyien a l’organització Hermanos al Rescate. El germà de Fidel Castro i hereu del procés polític que es va iniciar l’1 de gener de 1959, farà 95 anys el 3 de juny, una oportunitat en què la Unió de Joves Comunistes (UJC) promet tornar a sortir al carrer. Dotze dies poden ser una eternitat per al moment de conflictivitat de les relacions que hi ha entre Cuba i els EUA. L’acusació contra l’excap de les forces armades és tot just un dels seus capítols.
El Govern va voler fer una demostració de força en l’anomenada Tribuna Antiimperialista. D’acord amb el diari oficial Granma, van desfilar uns 250.000 ciutadans de l’Havana. La dissidència i els homes i dones fastiguejats de les apagades i l’escassetat, que acostumen a manifestar-se a través de les xarxes socials, no van trigar gaire a impugnar el caràcter i la dimensió de la marxa. Per a ells, únicament s’hi van presentar els militars, policies i empleats públics. Més enllà d’aquesta controvèrsia, els assistents van sentir unes paraules molt telegràfiques en senyal d’agraïment de Castro, llegides per Geraldo Hernández, un exespia que va ser jutjat als EUA i després intercanviat per un pres nord-americà a l’illa.
