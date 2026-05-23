Tensió entre aliats
Rubio insisteix davant l’OTAN en els plans dels EUA per reduir tropes a Europa
El secretari d’Estat deixa en suspens les decisions sobre els seus soldats, tot i que assegura que no pretén «castigar» els seus socis
"Tenim altres obligacions en marxa", afirma
Gemma Casadevall
Donald Trump va calmar alguns temors europeus al rectificar i anunciar l’enviament de 5.000 soldats addicionals a Polònia. Però va deixar clar, a través de Marco Rubio, que no compta amb els seus aliats ni per a la presa de decisions ni per revocar-les. "L’OTAN ha d’entendre que hem de reduir tropes a Europa perquè tenim altres obligacions en marxa", va dir Rubio al final de la reunió de ministres d’Exteriors de l’Aliança celebrada a Helsingborg (Suècia).
Rubio va participar en les sessions tot just només unes hores. La seva arribada va coincidir amb els elogis en cascada del secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, i els ministres nòrdics, bàltics i de la resta del flanc oriental per la decisió de Trump d’enviar a territori polonès aquests soldats addicionals, l’enviament dels quals havia cancel·lat una setmana enrere.
"El compromís de l’OTAN amb l’article 5 és inextingible", va afirmar Rutte, davant la pregunta insistent de si Europa s’ha de preparar per a un abandonament del gran aliat transatlàntic. "La nostra determinació i capacitat per defensar qualsevol aliat d’una agressió és absoluta. Si algú està prou boig per atacar-nos, la reacció serà devastadora", va afegir Rutte, amb referència a aquest article, segons el qual un atac a un membre suposa una agressió al seu conjunt.
El pla b per a Ormuz
Les decisions de la Casa Blanca sobre les seves tropes a Europa no s’adopten a tall de "càstig", va insistir Rubio. Trump està "molest" per la falta de suport europeu en l’ofensiva contra l’Iran. Però els moviments dels seus soldats obeeixen a "processos en marxa" i se cenyeixen a "criteris militars, no polítics". La impressió deixada per Rubio és que Europa s’ha de resignar a la inconcreció de Trump, tot i que es tracti de soldats al seu territori, i també a encaixar els seus retrets per la falta de recolzament davant l’Iran. El secretari d’Estat, a més, va avançar que els EUA tenen un pla b si Teheran no desbloqueja Ormuz. "Si l’Iran es nega a obrir l’estret, algú haurà de fer alguna cosa sobre això", va assenyalar. No va donar més pistes. Sí que va advertir, no obstant, que, en cas d’activar-se, "alguns països aquí presents resultaran més afectats que els EUA".
Malgrat afirmar que el replegament de tropes no obeeix a un mecanisme de "premis", és difícil no veure en les decisions de Trump un repartiment de recompenses o de càstigs. Cal recordar així que el seu primer anunci de retirar 5.000 soldats d’Alemanya, on els EUA tenen un total de 36.000 militars i la gran base de Ramstein, va ser en reacció a una frase crítica del canceller Friedrich Merz cap a l’ofensiva a l’Iran. La decisió ara d’enviar 5.000 soldats a Polònia la va relacionar el mateix Trump, en un missatge a la seva xarxa social, amb la seva amistat amb el president polonès, l’ultranacionalista Karol Nawrocki, a qui es vanta d’haver recolzat durant la campanya electoral que el va portar al poder ara fa un any. La seva presa de decisions sembla seguir la dinàmica utilitzada amb els aranzels com a instruments de càstig. Amb la diferència que desplegar o replegar soldats no és una cosa tan fàcil. Els EUA tenen a Europa uns 80.000 efectius, la meitat dels quals estan instal·lats a Alemanya.
Berlín ha reaccionat amb sang freda a la reducció de tropes al seu territori. Preocupa, en canvi, que Trump hagi paralitzat l’enviament dels míssils de llarg abast Tomahawk acordats en temps de Joe Biden, ja que això sí que minva l’estratègia dissuasiva europea. Des de Berlín s’admet que no es disposa de míssils alternatius de producció europea, malgrat els esforços desplegats per desenvolupar-los de manera accelerada. Així, ara, no hi ha un paraigua defensiu capaç de neutralitzar els míssils russos desplegats a Kaliningrad.
A Helsingborg es va rebre amb alleujament l’anunci del contingent addicional per a Polònia perquè reforçarà el flanc est i perquè rebaixa la por europea d’un abandonament per part dels EUA. No obstant, el ministre d’Exteriors alemany, Johann Wadephul, no va voler deixar passar l’ocasió per recordar la rellevància dels Tomahawk per a la defensa del flanc oriental.
El "cap ben alt" d’Espanya
La reunió a Suècia era preparatòria per a la cimera de l’OTAN del juliol vinent a Turquia. La confrontació d’opinions entre aliats pujarà allà a escala dels líders. A Helsingborg va correspondre al ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, assegurar que Espanya pot anar "amb el cap molt alt" a aquestes cites.
Per sobre dels atacs explícits dels EUA, hi ha la "inequívoca lleialtat" espanyola amb l’Aliança i amb la defensa del flanc est. Una cosa que, segons assenyala Albares, es plasma en un desplegament "històric" de soldats. Espanya té 2.000 soldats al flanc est, participa en la supervisió aèria del Bàltic, en missions del Mediterrani i lidera la de l’Iraq. "Tant de bo tots els aliats tinguessin el mateix grau de compromís", va asseverar el ministre. n
