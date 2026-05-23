Adminitració Trump. Nova renúncia

Tulsi Gabbard dimiteix com a directora d’Intel·ligència

Tulsi Gabbard atesta en el Comitè d'Intel·ligència de la Cambra sobre amenaces globals

Tulsi Gabbard atesta en el Comitè d'Intel·ligència de la Cambra sobre amenaces globals / ANDREW HARNIK

La directora d’Intel·ligència dels EUA, Tulsi Gabbard, va presentar ahir la seva dimissió davant el president, Donald Trump, i va al·legar motius personals després que al seu marit li detectessin un càncer d’ossos. "Lamentablement m’he d’apartar del servei públic per ser al seu costat. La meva renúncia es farà efectiva a partir del 30 de juny del 2026", va escriure Gabbard en una carta publicada en el seu perfil d’X. Com a directora d’Intel·ligència Nacional, Gabbard coordinava les 18 agències, inclosa la CIA.

Els últims temps es trobava a la corda fluixa i havia perdut la confiança de la Casa Blanca pel seu rebuig a la guerra contra l’Iran empresa per Trump i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. El març passat, va declarar davant el Congrés que Teheran no era a prop d’aconseguir l’arma nuclear, contradient el que va dir Trump per justificar l’ofensiva. Gabbard va ser congressista demòcrata per Hawaii entre el 2013 i el 2021, on es va fer coneguda per les crítiques a les intervencions militars dels EUA a l’estranger.

