Aliança
La UE i Mèxic enforteixen la relació comercial i política
Caridad Bermeo
Va trigar una dècada, però va arribar. Ahir, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum va rebre al Palau Nacional una delegació de la Unió Europea (UE), encapçalada per Ursula von der Leyen i António Costa, per firmar un tractat de comerç les negociacions del qual es van iniciar el 2016. L’Acord Global Modernitzat, amb dues parts, una de comercial i una de política, pretén reemplaçar-ne un de firmat a principis de segle.
La presidenta de la Comissió Europea es va presentar a la firma amb un rebozo (una peça de roba tradicional mexicana semblant a un xal), regal d’un grup de dones indígenes. "És un honor per a mi utilitzar-lo en aquesta ocasió històrica", va dir. "La relació entre Mèxic i la UE pot ser exemple d’una forma d’enfortiment econòmic amb respecte a la sobirania", va afegir Sheinbaum.
L’esdeveniment no va poder escapar de l’ombra de Donald Trump. Responent a preguntes de la premsa, la presidenta mexicana va aclarir que l’acord no influeix en les negociacions del tractat del lliure comerç amb els EUA. La presidenta de la Comissió va afegir que el compromís dels dos socis té dècades d’història i els seus acords simplement enforteixen les relacions de les dues parts amb els EUA.
Ordre internacional
Les negociacions es van iniciar l’any de la primera elecció de Trump i la segona victòria del republicà va accelerar l’acord, injectant un sentit d’urgència. Les discussions es van tancar el novembre de l’any passat i en va resultar un acord que aprofundeix la cooperació en seguretat, migració o canvi climàtic. Amb el tractat, la UE amplifica la seva intenció de convertir-se en el pilar de protecció de l’ordre internacional.
Costa, president del Consell Europeu, ho va remarcar en un discurs davant el Senat. "Europa i Mèxic poden ser aliats importants en la defensa d’una reforma de les Nacions Unides", va assenyalar.
