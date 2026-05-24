A un any del 23A
Abascal entra en campanya per consolidar Vox com a tercera força
La força d’extrema dreta enfila les urnes amb perspectives de creixement
Mariano Alonso Freire
Quan els espanyols votin d’aquí un any per elegir els seus alcaldes, i en moltes comunitats autònomes també els seus presidents regionals, és difícil aventurar quin serà el context polític general, més encara després del terratrèmol polític que suposa la investigació judicial a José Luis Rodríguez Zapatero. Però hi ha un esdeveniment d’envergadura que sí o sí que passarà molt poc abans dels comicis que tindran lloc el quart diumenge de maig, és a dir, el dia 23. Es tracta de les eleccions presidencials franceses, en què no és impossible que aquesta vegada l’extrema dreta de Marine Le Pen aconsegueixi, després de diversos intents fallits arribant a la segona volta, el palau de l’Elisi.
Per Santiago Abascal, que una vegada més tornarà a ser el principal reclam del seu partit durant la campanya i es convertirà en el candidat de facto en tots els municipis on es presenti el seu partit, el triomf o no de la seva correligionària gala no seria fútil. Des de fa molt temps, fins i tot quan Vox era extraparlamentari, va forjar una estreta relació amb ella que ha acabat amb el polític d’Amurrio (Àlaba) com a president de Patriotes, la família europea que integra també l’ex primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán. És, no obstant, diferent de la dels reformistes en què destaca la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, amb qui d’altra banda sempre ha tingut Abascal una relació personal molt cordial.
Així com la recent derrota d’Orbán ha posat cert plom a les ales al seu projecte polític i fins i tot a la seva pròpia figura, un històric triomf de Le Pen podria revitalitzar-lo. Tot i que sense perdre de vista que podria ser un element mobilitzador per al PSOE i l’esquerra espanyola en general, agitant un altre cop el discurs de la por contra l’extrema dreta.
En qualsevol cas, Vox afronta aquestes eleccions amb unes bones perspectives. Durant els últims anys ha continuat creixent fins a consolidar-se com la tercera força política d’Espanya. En les quatre eleccions autonòmiques celebrades aquest curs (Extremadura, Aragó, Castella i Lleó i Andalusia) s’ha pogut evidenciar que tenen un paper clau perquè el Partit Popular (PP) pugui retenir el seu poder autonòmic.
Sense grans divisions internes
Tot i que les aigües segueixen revoltes, amb un sector crític que ha fet alguna cosa més que soroll en els últims mesos, no hi ha res que faci dubtar, ara com ara, del lideratge d’Abascal, i de la seva capacitat de controlar tot l’aparell orgànic a través, sobretot, del seu fidel número dos, el secretari general, Ignacio Garriga.
Precisament, les turbulències internes obligaran a prendre una decisió molt rellevant per a la cita amb les urnes: qui serà el candidat presentat a Madrid, una vegada ha sigut expulsat Javier Ortega Smith. El nom del candidat pot ser que sigui un secret ben guardat ara per ara, però no és cap novetat l’ascendent dins del partit, i particularment en l’àmbit madrileny, de l’actual portaveu adjunt, Carlos Hernández Quero.
