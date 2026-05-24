Barcelona. Cartell electoral
Collboni repetirà, l’esquerra es renova i Junts sospesa candidat
El Periódico
Les eleccions municipals a Barcelona dirimiran si Jaume Collboni revalida l’alcaldia després d’un mandat en què ha governat en minoria i davant una panòplia renovada de contrincants. Junts –encara a l’espera de decidir qui serà el seu número u–, Barcelona en Comú i ERC canviaran de ben segur de candidat a primer regidor de la ciutat.
El consell nacional dels socialistes ratificarà Collboni el febrer del 2027 perquè encapçali la llista per quarta vegada consecutiva i aspiri a un segon mandat com a alcalde. A Junts, el candidat Jordi Martí és l’aspirant més ben posicionat. Josep Rius s’ha descartat i Jaume Alonso-Cuevillas, Jaume Giró, Josep Maria Argimon i Glòria Freixa sospesen si s’hi postulen. Després d’imposar-se en unes primàries, Gerardo Pisarello assumeix el repte de succeir l’exalcaldessa Ada Colau al capdavant dels Comuns. Pel costat d’ERC, la presidenta del grup municipal i secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, reemplaça l’històric Ernest Maragall. Al PP, Daniel Sirera ha deixat ben clar que vol repetir com a candidat, mentre que la continuïtat o no a Vox de Gonzalo de Oro depèn del comitè del partit.
Amb el ple fragmentat fa diversos mandats, caldrà veure si aquest cop el candidat més votat és capaç de ser investit (els dos últims guanyadors no ho van aconseguir) i si es forja una fórmula estable de govern després d’una campanya que s’augura centrada en habitatge, turisme i inseguretat. Com a forces sense representació en el ple municipal, tant Aliança Catalana com la CUP, aquesta última sense regidors a Barcelona des del 2019, estan pendents de revelar els alcaldables. / Jordi Ribalaygue
