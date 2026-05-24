Imputació de l’expresident
El cop de Zapatero trastoca els plans del Govern i espera la seva declaració davant el jutge per decidir nous passos
«No hi ha res que afecti el Govern ni la seva estabilitat ni la legislatura», defensen des de la Moncloa fins i tot desafiant el PP a presentar una moció de censura
A cinc setmanes del comitè federal del PSOE per donar llum verda a les candidatures municipals i autonòmiques, el nou xoc rearma els càrrecs que reclamen avançar les generals
Iván Gil
L’agenda del Govern va esclatar pels aires dimarts passat a primera hora del matí amb la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. Mentre es produïen els escorcolls policials davant de la seu federal del PSOE al madrileny carrer Ferraz, a l’oficina que el partit proporciona als seus expresidents, i a l’empresa de les seves filles, es reunia el Consell de Ministres. Els assumptes amb què el Govern marca el pas de la jornada, i en ocasions de la setmana, van quedar enterrats. En els diferents ministeris, les seves carpetes i plans que esperaven una empenta habitual en la recta final de curs polític es van trastocar per complet.
Després de l’ordre de defensar la innocència i honorabilitat de Zapatero davant el cop i, encara en xoc, es va prémer el botó de pausa a l’espera de noves indicacions. Aquest dilluns es preveu l’accés al sumari de la causa que instrueix el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama en el marc del cas Plus Ultra. L’Executiu està pendent també de la declaració de l’expresident Zapatero davant el jutge el 2 de juny per definir els seus pròxims passos. Fins aleshores, es trasllada un clar missatge de recolzament, com va expressar Pedro Sánchez des de la tribuna del Congrés.
La posició dependrà de com evolucioni la investigació i si apareixen proves concloents d’uns delictes de tràfic d’influències, organització criminal o blanqueig que ara per ara neguen. Es guanya així temps, esperant llum verda per reprendre calendaris. En cas que hi hagi proves, consideren en el Govern, haurien de ser en el sumari. «Tranquil·litat i assossec», s’insisteix per mantenir l’equilibri enmig del terratrèmol.
A la Moncloa no veuen cap prova en la interlocutòria que apunta les acusacions contra l’expresident, però són conscients que la investigació és encara «embrionària». En privat, alguns membres del Govern contenen la respiració des de la convicció que si la interlocutòria no té la contundència de la que va implicar l’exsecretari d’Organització, Santos Cerdán, que va provocar la seva immediata dimissió fa ara menys d’un any, tampoc es tracta d’«un Peinado», amb referència al cas que assetja Begoña Gómez, dona del president del Govern. Per això, la decisió és anar pas a pas, en vista de la incapacitat de marcar els temps per anar adaptant-se.
Els dubtes comencen a deixar-se sentir i el procés serà llarg, com coincideixen a assenyalar diferents fonts socialistes. La pròxima fita, i la més important per al Govern, l’estratègia de defensa de Zapatero davant el jutge. Amb els plans trastocats i un discurs a la defensiva, l’Executiu camina entre certa boirina quan no completament a cegues. De fet, el mateix dia en què es va conèixer la imputació es va haver d’improvisar un primer argumentari al no poder contactar-se amb l’entorn de Zapatero. No va ser fins a mig matí en què es va confirmar la seva intenció d’adreçar-se als mitjans a través d’un vídeo, en el qual va negar totes les acusacions.
Malgrat trastocar-se els plans, amb els departaments pendents d’una ratificació o modificació, a la Moncloa neguen que en el substancial el cop de Zapatero canviï el seu full de ruta. «No hi ha res que afecti el Govern ni la seva estabilitat ni la legislatura», asseguren. Tant és així que fins i tot desafien el PP a presentar una moció de censura, convençuts que no té els recolzaments necessaris. Les línies vermelles dels seus socis són clares i consideren que no s’han traspassat.
Moció de censura i debat en el PSOE
Ni pel que fa a finançament il·legal ni tràfic d’influències, que podria posar contra les cordes el Govern a l’aprovar-se en Consell de Ministres el rescat a l’aerolínia Plus Ultra. Un «procediment administratiu» a una companyia que, segons defensen, «complia tots els requisits». «L’adjudicació dels préstecs es basa en un marc reglat, on no hi ha la discrecionalitat, ni l’arbitrarietat i ni la discriminació», afegeixen. Finalment, apunten que la resolució favorable de l’expedient per part del Consell Gestor, que després va ratificar el Consell de Ministres, es va prendre partint de mitja dotzena d’informes tècnics.
Si la Moncloa blinda la seva «estabilitat» davant el xoc per la imputació d’una figura totèmica per al socialisme, està per determinar com aquesta influeix orgànicament en el partit. A cinc setmanes que se celebri un comitè federal, màxim òrgan de decisió entre congressos, previsiblement per donar llum verda a les candidatures municipals i autonòmiques. Aquest nou cop judicial dona força als alcaldables i líders territorials que prefereixen unes generals abans de les municipals i autonòmiques del mes de maig que no els afecti el desgast del Govern.
Davant aquesta reivindicació, encapçalada des de fa mesos pel president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, tant en públic com en privat es replica de manera taxativa que no hi haurà avanç de les generals. Si en alguna cosa sí que insisteix és que s’esgotarà la legislatura.
