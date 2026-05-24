Tensió global
Els Emirats desafia el consens del Golf i es converteix en gran objectiu de l’Iran
Teheran veu la proximitat entre Abu Dhabi i Israel com una aliança hostiln El president dels Emirats busca marcar una línia pròpia i reforçar el seu pes estratègic davant els EUA, segons els analistes
Els Acords d’Abraham van obrir la porta a la col·laboració en diversos àmbits estratègics
María Mondéjar
L’Iran va llançar contra els Emirats Àrabs Units gairebé tants míssils i drons com contra Israel en les primeres 24 hores de la guerra. Des d’aleshores, el territori dels Emirats s’ha convertit en un dels principals objectius de la República Islàmica al Golf. L’últim episodi va ser un atac contra infraestructures energètiques amb drons que, segons va confirmar Abu Dhabi, haurien partit des de l’Iraq i van provocar una explosió a la central nuclear de Barakah, un senyal que milícies xiïtes iraquianes avalades per l’Iran podrien estar darrere de l’incident. No només s’han convertit els Emirats en el focus de l’ofensiva militar, també ha passat a ser un objectiu recurrent en el discurs públic de les autoritats iranianes i en la propaganda del règim. La raó d’aquesta creixent hostilitat respon a la proximitat d’Abu Dhabi amb Israel, i que Teheran percep com una coalició hostil.
"La nostra etiqueta de veïns dels Emirats Àrabs Units ha sigut retirada per ara, i s’ha establert l’etiqueta de base hostil per al país", va assegurar Ali Khezrian, membre de la comissió de seguretat nacional del Parlament iranià, a la televisió estatal. El comandament militar conjunt de l’Iran, integrat per generals del Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica (CGRI), va advertir els dirigents que no havien de convertir el país en "la cova dels nord-americans i els sionistes, ni utilitzar les forces armades i el seu equipament per trair el món de l’islam i els musulmans".
Els llaços entre Israel i els Emirats es van estrènyer el 2020 amb la firma dels anomenats Acords d’Abraham, i Abu Dhabi va ser, al costat de Bahrain, un dels primers països àrabs a normalitzar relacions amb Tel-Aviv. Els pactes, impulsats pel president nord-americà Donald Trump durant el seu primer mandat, van obrir a més la porta a la cooperació en àmbits com la tecnologia, el turisme, les inversions, l’aigua o les energies renovables. Aquest moviment va marcar l’inici de l’aposta de Mohamed bin Zayed, president emiratià, per diversificar les seves aliances de seguretat, reforçar el seu pes estratègic davant els Estats Units i traçar una línia pròpia al Golf. Recentment, Tel-Aviv i Abu Dhabi fins i tot haurien creat un fons conjunt per adquirir i desenvolupar nous sistemes d’armament, segons va informar Middle East Eye citant funcionaris nord-americans.
El soci díscol del Golf
En el context de la guerra amb l’Iran, Bin Zayed va intentar convèncer l’Aràbia Saudita i Qatar d’impulsar una resposta militar conjunta contra Teheran, segons informacions de Bloomberg. No obstant, els seus socis del Golf van rebutjar la proposta i han mantingut un perfil baix des de l’inici del conflicte. No ha sigut el cas dels Emirats, que hauria participat en atacs encoberts contra l’Iran i fins i tot hauria convidat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a Abu Dhabi.
Netanyahu va arribar a fer-ho públic, si bé les autoritats emiratianes ho van negar posteriorment. Aquests moviments, al costat de la seva retirada de l’aliança de l’OPEP+ per qüestions que diuen ser estratègiques i no polítiques, separen els Emirats del tradicional consens al Golf.
"És una aposta gairebé personal, de Momahem bin Zayed i el seu entorn més immediat. D’una banda, per mostrar la influència dels Emirats i la seva projecció molt més enllà del seu entorn i que va més enllà del seu pes demogràfic o econòmic. És una ambició de marcar una línia pròpia, una presència internacional pròpia", explica a aquest diari Haizam Amirah Fernández, director executiu del Centre d’Estudis Àrabs Contemporanis (CEARC).
Els riscos de l’aposta
Aquesta voluntat de diferenciar-se dels seus veïns, amb qui també manté un pols econòmic per posicionar-se com a principal destinació de turisme i inversió estrangera, no és lliure de riscos. "És una aposta arriscada, bolcar-se amb aquest Israel que té múltiples fronts de guerra oberts i quan la seva imatge internacional està seriosament danyada", assegura Amirah Fernández.
En aquest context, l’ambaixador nord-americà a Israel, Mike Huckabee, va advertir als països àrabs del Golf que han "de prendre una decisió" entre Israel i l’Iran enmig de l’actual enfrontament. "Els països del Golf ara entenen que hauran de prendre una decisió. ¿És més probable que siguin atacats per l’Iran o per Israel?", va apuntar Huckabee en una conversa a la televisió israeliana dimarts passat. Els Emirats Àrabs Units s’han beneficiat fins ara de l’aliança amb Israel, ja que la tecnologia de la Cúpula de Ferro israeliana ha contribuït a reforçar les seves defenses davant drons i míssils iranians i, a més, el càlcul estratègic passa per guanyar-se el favor de la Casa Blanca.
"El risc és que si Trump torna a bombardejar l'Iran i s'ataquen infraestructures crítiques, els iranians van advertir que respondran de la mateixa forma contra els països que tenen davant. Això podria convertir aquests països en uns llocs pràcticament inhabitables, sense aigua dessalinitzada ni tampoc generació d'energia elèctrica", conclou Amirah Fernández.No obstant, la proximitat a Tel Aviv també situa els Emirats al centre del tauler regional i ho exposa a possibles represàlies per les accions nord-americanes i israelians contra l'Iran. "El risc és que, si Trump torna a bombardejar l'Iran i s'ataquen infraestructures crítiques, els iranians han advertit que respondran de la mateixa forma contra els països que tenen davant. Això podria convertir aquests països en llocs pràcticament inhabitables, sense aigua dessalinitzada ni generació d'energia elèctrica", conclou Amirah Fernández.
