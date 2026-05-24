CAS ZAPATERO
La UDEF destaca que Zapatero va entregar al seu «lloctinent» un llistat de possibles clients: Florentino Pérez, Beatriz Corredor i Josu Jon Imaz
Un dels empresaris assenyalats nega haver sigut client de la firma Análisis Relevante SL, sinó que va participar en un seminari per internet organitzat per Julio Martínez Martínez, per la qual cosa hauria percebut 1.200 euros
Tono Calleja Flórez
Un dels informes elaborats per la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero apunta la suposada rellevància de dos arxius d’Excel que l’expresident del Govern va enviar al seu presumpte «lloctinent» Julio Martínez Martínez amb un llistat de destinataris d’informes d’assessoria de l’empresa Análisis Relevante SL, clau de la causa. Aquesta actuació, destaca la policia, evidenciaria la seva «posició directiva» en la trama.
Figures com el president del Reial Madrid CF, Florentino Pérez; l’exconseller delegat de Telefónica Ángel Vilá; el conseller delegat de Repsol i exdiputat basc, Josu Jon Imaz; així com directius d’empreses com Air China o Netflix integren algun d’aquests llistats d’Excel que va enviar presumptament Zapatero, amb les seves adreces electròniques i càrrecs en les respectives empreses.
Un dels empresaris citats nega a aquesta redacció haver sigut client de la firma Análisis Relevante SL sinó que va participar en un seminari per internet (webinar) sobre «Les eleccions dels Estats Units i Economia Global» organitzat per Julio Martínez Martínez, per la qual cosa hauria cobrat 1.200 euros.
En un informe, al qual ha tingut accés aquesta redacció, la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia al·ludeix a dos arxius enviats per Zapatero a Martínez, considerat el «lloctinent» de la trama, amb el nom de «ista AR OK» i «Direccions email JM».
Clients d’Anàlisi Rellevant
En tots dos llistats, es troben destinataris que són, a data d’enviament del fitxer, suposats clients de la mercantil Anàlisi Relevant, tenint subscrit un contracte d’assessorament pel qual aquesta empresa els havia de remetre mensualment un informe, que es correspondria amb què distribueix What The Fav», l’empresa de les filles de Zapatero.
Anàlisi Rellevant és una empresa de Julio Martínez que el jutge qualifica d’«instrumental» dins d’una estructura financera per canalitzar fons d’altres, com Plus Ultra, cap a Zapatero i el seu entorn.
‘What the fav’ és l’empresa administrada per les filles de l’expresident que maquejava els informes elaborats per l’anterior mercantil i una de les destinatàries de fons, segons la investigació.
Sense vincles contractuals
La UDEF precisa que en aquest llistat figuren «persones amb qui, en aquest moment de la investigacióno han sigut «trobades vincles contractuals» amb Anàlisi Rellevant, segons informa EFE.
Considera que els informes mensuals elaborats per aquesta empresa i distribuïts per What The Fav «s’estarien remetent tant a clients que hi abonen notables xifres per ells, segons el contracte del qual es tracti, com a altres destinataris respecte dels quals es desconeix el motiu pel qual reben la informació i en quina mesura es realitza el pagament».
Entre les persones que també inclou aquests llistats figuren la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor; els llavors vicepresident de Plus Ultra, Julio Martínez; el president d’Aldesa, Antonio Fernández; el vicepresident i director de Comunicació de Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, i un càrrec de Huawei Espanya.
No és «un simple llistat»
Per a la UDEF, «aquests arxius no constitueixen un simple llistat, sinó que reflecteixen una certa planificació prèvia i serveixen com a eina logística».
Considera que els indicis obtinguts dibuixen «una dinàmica segons la qual José Luis Rodríguez Zapatero donaria el vistiplau a un llistat de receptors dels informes d’assessoria emesosper Anàlisi Rellevant, remetent l’esmentat llistat a Martínez.
Segons l’informe, quan l’empresa de les filles de l’expresident finalitzava el procés de maquetació de l’informe, l’enviava a un llistat de clients o destinataris de què disposaven prèviament. És a dir, no ho feia l’empresa «que sol·licita i encarrega la feina»: Anàlisi Rellevant.
I assenyala un altre arxiu, «Direccions ok», trobat en un correu electrònic del 2022, que «sembla derivar» dels anteriors llistats remesos presumptament per l’expresident.
