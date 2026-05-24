Tempesta judicial i política
Feijóo acusa Sánchez de ser al darrere de les activitats de Zapatero
El líder del PP eleva el to contra el PSOE pels casos de presumpta corrupció i assegura que "el sanchisme és pitjor que la màfia"
«No era un jubilat fent negocis pel seu compte», va dir sobre l’expresident socialista investigat
Feijóo va prometre un finançament autonòmic ajustat a «les necessitats dels espanyols»
Quim Bertomeu
El PP ha trobat en el cas Plus Ultra un nou filó per desgastar el president del Govern, Pedro Sánchez, en la carrera per intentar recuperar la Moncloa en les eleccions generals que seran, a tot tardar, l’estiu de l’any que ve. Ahir des de Mallorca, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, va acusar l’executiu socialista de "ser al darrere" dels negocis de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero que estan sota la lupa de la justícia.
"Zapatero no era un jubilat fent negocis pel seu compte. Si feia negocis era perquè tenia al darrere el poder, el Consell de Ministres i la Presidència del Govern", va proclamar en la clausura del congrés del PP Balear. Després va elevar una mica més el to fins arribar a afirmar que l’actual Govern socialista és "pitjor que la màfia". "La màfia com a mínim deixava al marge la família. El sanchisme ni això", va dir, recordant que la dona del president del Govern també té causes obertes.
Feijóo va acompanyar la presidenta de la comunitat, Marga Prohens, en la reelecció com a líder del partit en aquest territori. Fins i tot en la defensa de la tasca de Prohens va introduir crítiques al PSOE: "Aquí hi ha una presidenta amb les mans netes i les mans lliures, i no totes poden dir el mateix; la Marga sí que ho pot dir", va exposar. Es va referir d’aquesta manera, sense anomenar-la directament, a la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, i al cas de la compra de mascaretes inservibles per part de l’Executiu autonòmic socialista durant la pandèmia de covid.
Atacs a Armengol
"Aquí no hi ha una presidenta que necessiti mentir i oblidar les seves gestions i converses. Aquí hi ha un govern que governa i que governa bé", va afirmar el líder popular. Aquesta és una altra de les grans cartes que posarà sobre la taula Feijóo en la carrera cap a la Moncloa: el gran poder autonòmic de què disposa actualment el seu partit, això sí, condicionat per Vox en la majoria de territoris. De fet, va acabar embastant el discurs del poder autonòmic popular amb els casos judicials del PSOE: "Igual que no van veure que Ábalos prostituïa dones de dues en dues, tampoc veuen ara que perden eleccions de quatre en quatre".
El líder popular va aprofitar la visita a les Balears per recordar les seves principals promeses electorals. Va destacar l’augment de les plantilles de metges i dels recursos per a la sanitat i un model de finançament autonòmic "a la mida de les necessitats dels espanyols". També va prometre mà dura contra l’ocupació d’habitatges – fer fora els okupes al cap de 24 hores– i aprovar una política migratòria "raonable i ferma que protegeixi les nostres fronteres, lluiti contra les màfies i respecti els nostres valors".
Finalment, davant un públic resident en un territori amb molts quilòmetres de costa i amb una forta pressió turística, va assumir el compromís de pactar una normativa de costes amb les autonomies que sigui "respectuosa amb el medi ambient, amb els nostres nuclis tradicionals i amb la propietat privada".
La resposta del PSOE
Conscient que el cas Plus Ultra és una font de desgast, el PSOE va contraatacar amb la bona notícia que li va donar divendres el Tribunal Suprem, que va rebutjar suspendre de manera cautelar la regularització d’immigrants promoguda pel Govern de Pedro Sánchez. Una suspensió que havien demanat la Comunitat de Madrid d’Isabel Díaz Ayuso (PP) i Vox. Des de Lleida, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, també va acusar ahir el PP de voler frenar la regularització per "continuar pagant en B" els treballadors i "explotar-los laboralment".
També va assegurar que totes les generacions del PSOE han tingut un compromís i que així continuarà sent: "Els nostres avis ens van portar la democràcia. Els nostres pares socialistes van voler posar fi a ETA i ho van aconseguir. I el nostre compromís col·lectiu serà frenar la ultradreta".
