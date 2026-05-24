Anàlisi
La imputació de Zapatero fereix el cor del PSOE
Pedro Sánchez va tornar a dir al Congrés que no convocarà eleccions fins al 2027, tot i que cada vegada es veu més improbable que el president sigui capaç de complir aquest pronòstic.
Manuel Sánchez
"Em vaig quedar en estat de xoc", "estic profundament consternat", "això és un cop molt dur", "crec, confio i defenso la innocència de Zapatero", "em vaig sentir fatal quan ho vaig saber, gairebé ploro". Totes aquestes frases corresponen a persones molt pròximes a Zapatero, membres del seu Govern i d’altres que l’han acompanyat durant tota la seva trajectòria.
És el sentiment no només de tots els exmàxims dirigents del PSOE en l’etapa de Zapatero, sinó la immensa majoria de la militància i bona part de l’esquerra, per a qui l’expresident era l’última icona. Fins ara era la persona que representava valors, integritat i valentia política.
Es podria dir que hi ha depressió col·lectiva. La imputació de Zapatero ha sigut una bomba que fereix directament el cor del PSOE. L’expresident era un referent per als socialistes i un valor electoral per al partit. La seva imputació tira per terra tota la seva imatge i, tret del miracle que surti sense imputar el 2 de juny vinent, quan compareixerà davant del jutge, la seva figura política està molt tocada.
Això ha remogut a la militància, que està desconcertada. De moment, el PSOE ha tancat files amb Zapatero, tot i que cada dia que passa i, a mesura que es coneixen més dades, la defensa a l’expresident ha baixat d’intensitat. La seva imputació suposa una pèrdua per als socialistes crucial no només en l’àmbit electoral, sinó a nivell orgànic. Zapatero té molta influència en totes les federacions socialistes i, en el cas que Sánchez perdés les eleccions generals i dimitís (el més probable), seria la persona clau per aglutinar el partit i posar ordre en el relleu.
Segons fonts pròximes a Zapatero, l’expresident està desolat, especialment pel que fa al futur judicial de les seves filles i el de la seva secretària de tota la vida, Gertru, una dona discreta que mai es va imaginar que es veuria involucrada en aquestes circumstàncies.
El mateix dia de la seva imputació, Zapatero va fer un breu vídeo defensant la seva innocència, però va ser abans que es conegués la interlocutòria. Ara, ha contractat un dels millors advocats processalistes, Vicente Moreno, i ha decidit no tornar-ne a parlar fins que comparegui davant del jutge.
Més enllà del futur judicial de Zapatero, això també té una derivada important per a Pedro Sánchez. L’expresident li va donar suport dimecres passat al Congrés i va tornar a dir que no convocarà eleccions fins al 2027, tot i que cada vegada es veu més improbable.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va tornar a plantejar la necessitat de presentar una moció de censura, però no ho farà tret que la pugui acabar guanyant. El factor clau ara és el PNB. El lehendakari basc va ser duríssim demanant explicacions a Sánchez i a Zapatero, i s’hi han sumat més veus autoritzades del partit basc, entre les quals hi ha la de l’exsenador Iñaki Anasagasti, que ha demanat al PNB que doni suport a la moció.
Junts, de moment, continua dient que no comptin amb ells, però esperen a veure què és el que passarà el dia 2. Les reticències dels dos partits a fer aquest pas són haver d’unir els seus vots als de Vox per mirar de tombar Sánchez, cosa que els pot passar després factura als seus territoris. No obstant, hi ha més incertesa que mai. La condició que el PNB i Junts posarien és que tot just ser elegit Feijóo convoqués eleccions immediatament.
Un altre moment difícil
En tota l’etapa democràtica el PSOE ha passat moments molt difícils. Ho van ser quan, a principis dels noranta, es van destapar els GAL i una tirallonga de casos de corrupció com Filesa, Fons Reservats o Roldán. S’explica que Alfonso Guerra va presentar un informe a l’Executiva a principis dels vuitanta que deia que passarien diverses dècades perquè la dreta fos majoritària a Espanya. Van perdre les eleccions el 1996 i el 2000 Aznar va aconseguir majoria absoluta. Després de l’oasi dels dos Governs de Zapatero, es van tornar a enfrontar a la majoria absoluta de Mariano Rajoy i a una dura crisi interna en el partit que va acabar amb l’expulsió del secretari general... que ara és el president del Govern.
La dura pell dels socialistes, potser, s’ha fet més sensible, però l’angoixa que hi ha ara en el partit, fins i tot per als més veterans, és desconeguda.
