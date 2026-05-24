Sant Cugat
Junts pugna per retenir la seva principal alcaldia
El Periódico
Junts lidera Sant Cugat del Vallès des que el 2023 va destronar el particular tripartit format pel PSC, ERC i la CUP. En el govern que lidera l’alcalde Josep Maria Vallès té també presència ERC, l’única força del projecte polític anterior que s’ha mantingut en l’executiu local.
El primer edil, Josep Maria Vallès, tornarà a presentar-se el 2027. També estan confirmats els alcaldables d’ERC, Bernat Picornell; del PSC, Elena Vila; i de la CUP, Ariadna Sierra. El PP i els Comuns encara no ho han oficialitzat, però es tornen a perfilar com a candidats Álvaro Benejam i Ramon Gutiérrez, respectivament. Vox no ha designat encara quin serà el seu candidat.
La principal incògnita que resta per aclarir a Sant Cugat de cara a les eleccions municipals de l’any que ve serà fins a quin punt aconseguirà Junts fer valer la seva principal alcaldia a Catalunya, tenint en compte que Vallès ha marcat perfil propi durant el seu mandat. ERC, per la seva banda, aspira a rendibilitzar el seu protagonisme en el govern municipal, mentre que tant Vox com Aliança estan agitant des d’un punt de vista identitari el flanc de l’extrema dreta per aconseguir guanyar punts. / Edu Gil
Moret s’enfronta a l’auge de l’extrema dreta
Sant Boi
El PSC va arrasar en les municipals del 2023 i va aconseguir una majoria absoluta reforçada, amb 16 dels 25 regidors possibles. Els socialistes van reeditar el pacte amb els Comuns i van sumar els dos regidors morats al seu executiu. A mig mandat, En Comú i Podem van trencar, entre acusacions creuades, i només es va quedar en el govern En Comú.
L’alcaldessa Lluïsa Moret, també presidenta de la Diputació de Barcelona (DIBA) i una de les figures fortes dels socialistes a Catalunya, aspirarà a repetir majoria absoluta. El republicà Jaume Sans seguirà al capdavant d’ERC, amb l’objectiu de mantenir-se com a líder de l’oposició. En el cas del PP, Natalia Ortega aspira a repetir després de tornar als populars al ple santboià després de vuit anys d’absència. Álex Pérez, ara en l’executiu de Moret, tornarà a representar En Comú. Els candidats de Vox i Podem estan en dubte.
Malgrat exercir de presidenta de la DIBA, la figura de Moret ha seguit molt present a la ciutat i el principal dubte és fins a quin punt podrà defensar aquesta àmplia majoria. Davant l’auge de la dreta, les forces d’esquerres aspiren també a augmentar la seva representació, malgrat la fragmentació. / À. R.
Salellas torna a postular-se i no sap si serà contra Paneque
Girona
Les últimes municipals a Girona les va guanyar el PSC, però Lluc Salellas (Guanyem Girona, marca associada a la CUP) va poder formar una majoria alternativa amb Junts i ERC per convertir-se en alcalde. El gran conflicte del mandat han sigut els problemes amb la recollida selectiva d’escombraries.
Salellas repetirà com a candidat per quarta vegada, una excepció per a la qual la CUP ha hagut d’esprémer el seu codi intern. El PSC té pendent de confirmar la important decisió de qui serà el seu número 1, ja que si repeteix Sílvia Paneque, actual consellera i portaveu del Govern, el president Illa haurà de remodelar el seu Executiu. A Junts tornarà a ser candidata per segona vegada Gemma Geis, exconsellera del Govern. Marc Puigtió, exalcalde de Sant Julià de Ramis, serà l’alcaldable d’ERC. Al PP es perfila Daniel Ruiz, president provincial del partit, mentre que Vox no ha designat candidat. Girona serà una de les places més interessants de la nit electoral, ja que el PSC, Guanyem, Junts i ERC han apostat molt fort per aquesta ciutat. Els socialistes volen recuperar l’urbs que van governar entre 1979 i 2011, mentre que les formacions independentistes volen retenir-la com a símbol de poder municipal. / Q. B.
Balmón vol mantenir-se com a l’alcalde més longeu
Cornellà
Antonio Balmón, l’alcalde més longeu de tot l’àrea metropolitana, va aconseguir una nova majoria absoluta el 2023. Malgrat poder governar en solitari, els socialistes van tornar a sumar els Comuns al seu executiu local.
Una de les places més estratègiques del Baix Llobregat, i per tant de la corona metropolitana, se la disputaran les mateixes cares que ja ho van fer el 2023. Tret de sorpresa d’última hora, tots els candidats que es van postular en els últims comicis repetiran l’any que ve. Balmón allargarà encara més el seu rècord metropolità i intentarà guanyar les seves sisenes eleccions municipals.
L’actual portaveu local d’ERC, Raquel Albiol, també liderarà de nou la seva llista. El mateix passarà amb Claudio Carmona, pels Comuns. A falta de confirmació oficial, la previsió és que Manuel Casado pugui tornar a defensar la candidatura del PP, com Iván Cánovas a Vox.
Poques veus coneixedores de la política municipal de Cornellà dubten d’una nova victòria de Balmón. Tret de situació d’extrema sorpresa, el també vicepresident executiu de l’AMB té garantit repetir com a alcalde i la incògnita més aviat rau en si serà capaç de revalidar o no la seva actual majoria absoluta. / Àlex Rebollo
Martínez allarga la mà als Comuns per seguir
Rubí
Rubí encara les eleccions municipals després d’un mandat continuista de l’alcaldessa Ana María Martínez (PSC). La socialista torna a governar amb els Comuns per garantir l’estabilitat a un govern municipal que opera sense majoria absoluta.
Encara sense confirmació oficial, tot apunta que Martínez tornarà a ser l’alcaldable el 2027. ERC, per la seva banda, ha confirmat Montse Soler com a candidata, i al PP es torna a perfilar Juanjo Giner.
La força municipalista AUP ha de decidir encara si repeteix lideratge amb Marina Dolset. Pel que fa a Veïns per Rubí, una altra formació local, esperen que es resolgui la situació judicial del portaveu, Toni Garcia. Els Comuns han confirmat al regidor Jordi Arnáiz, tot i que ho ha de ratificar encara amb Podem, el seu soci de coalició. A Vox tot apunta que repetirà com a número 1 la seva actual líder, Nerea Andrés.
El focus electoral estarà de moment en com resistiran el PSC i, en menor mesura, els Comuns, l’envit de l’extrema dreta i la fragmentació de l’esquerra, amb un Junts que desitja tornar al ple municipal. Temes com seguretat, habitatge i neteja seran clau durant tota la campanya electoral. / M. A.
