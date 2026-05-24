Fora d’òrbita
La lluita al carrer segueix a Grècia
La República Hel·lènica ha sortit del pou, tot i que el dia a dia és difícil. Massa gent dorm al carrer, el deute públic és el més gran de la UE i el preu de l’habitatge no deixa d’augmentar en alguns barris com Exàrkhia, centre de protestes de grups d’esquerra.
Kim Amor
Ioannis és un xaval grec anarquista de 17 anys que coneix fil per randa la història dels principals dirigents anarquistes de la Segona República espanyola, com Buenaventura Durruti i Federica Monseny. "Espanya i Grècia tenim coses en comú", afirma davant el mural que recorda Kyriakos Xymetreis, un àòcrata que va morir fa dos anys mentre manipulava un artefacte explosiu. El rostro de Xymitris ocupa la façana exterior d’un edifici del barri d’Exarchia, a Atenes. Hi ha centenars de murals i grafitis en aquesta part de la capital grega.
Exarchia és conegut per ser el centre de protestes de grups esquerrans i anarquistes. En la memòria es mantenen els més de 40 joves que van morir el 1973 quan, en plena dictadura dels coronels, l’Exèrcit va sufocar a sang i foc una revolta estudiantil a la Universitat Politècnica, situada al veïnat. Les parets del barri evoquen també la matança, així com la mort d’un adolescent per trets de la policia en una protesta el 2008. Avui, les pintades fan referència al genocidi a Gaza i al procés de gentrificació que pateix la zona. Les nits d’Exarchia transcorren sota la vigilància de policies antiavalots apostats davant restaurants, bars de copes i locals alternatius.
La història de la Grècia moderna està plena de sobresalts i revoltes populars. Des de la seva independència de l’imperi Otomà el 1921, ha viscut revolucions, guerres civils, dues guerres mundials, cops d’Estat, tres repúbliques, lluita guerrillera comunista, violència terrorista, la fallida econòmica i fins i tot la imposició des de fora de monarques estrangers. El primer rei de la Grècia moderna va ser un alemany, Otto de Baviera, que va regnar de 1832 a 1862. L’últim, Constantí II, germà de la reina Sofia, era el besnet del rei Jordi I de Grècia, nascut al si de la família reial de Dinamarca. El cop d’Estat dels coronels el va enviar a l’exili el 1967.
Entre dos mons
La República Helénica (nom oficial del país) viu entre dos mons, l’occidental, que la uneix la UE, i l’oriental, lligat a l’Església ortodoxa. La dictadura, que va durar set anys, es va recolzar en la religió per legitimar el seu poder. Va obligar la població a assistir a l’església, va prohibir als homes portar el pèl llarg i a les dones minifaldilla. L’estricta censura va afectar textos dels clàssics grecs. També a la música. El compositor, polític i activista Mijalis Theodorakis va patir anys de desterrament en un poble del Peloponès, on hi ha un museu en la seva memòria. La matança d’estudiants a Exarchia va ser el principi de final la dictadura, que va caure un any més tard.
Però les protestes no van acabar allà. Les lluites de carrer han sigut constants des de la transició democràtica fins avui. Durant quatre dècades el poder va estar en mans de dos partits, el socialista PASOK i el conservador Nova Democràcia (ND), sota el lideratge de tres dinasties polítiques: Papandreu, Karamanlis i Mitsotakis. Va anar al crac financer del 2008 el que va trencar el bipartidisme. Va irrompre en escena l’esquerrà Syriza de l’exprimer ministre Alexis Tsipras. També va aparèixer el partit neonazi Alba Daurada.
La crisi va arruïnar l’economia grega i els successius governs es van veure forçats a aplicar severes mesures d’austeritat a canvi de rescats financers. Les ciutats de Grècia es van transformar en camps de batalla. Van créixer els suïcidis. En cinc anys, l’economia es va contraure una quarta part i l’atur va arribar al 25%, afectant de manera especial els joves. Del 2010 al 2017 mig milió de llicenciats se’n van anar del país, un 10% de la població activa. Els joves marxaven mentre una onada de refugiats arribava a les costes gregues fugint de les guerres al Pròxim Orient. A tot això cal sumar-hi la pandèmia.
Efectes de la crisi
Avui Grècia ha sortit del pou, tot i que el dia a dia continua sent difícil per a la majoria de la població. Massa gent dormint als carrers. El deute públic és el més gran de la UE, el sistema sanitari encara pateix els efectes de la crisi i el preu de la vivenda i dels lloguers no deixa de pujar en barris com el d’Exarchia. El poder adquisitiu dels grecs és entre els més baixos de la UE amb una inflació interanual que supera el 5%.
Des del 2019 és al capdavant del país el primer ministre Miriakos Mitsotakis, líder de Nova Democràcia, que governa amb majoria absoluta i que espera guanyar eleccions de l’any que ve. Les enquestes li són favorables malgrat els casos de corrupció. Els socialistes segueixen en hores baixes i l’esquerra està fragmentada. L’extrema dreta, representada per tres partits, ocupa més de 12% dels escons.rigents europeus, Mitsotakis ha fet seu el discurs antiimmigració dels ultres i defensa la deportació de sol·licitants d’asil a l’Àfrica. Una mesura a què s’oposa l’esquerra i els moviments anarquistes. Van ser els anarquistes d’Exarchia, com Ioannis, els que van donar empara als refugiats que van arribar a Atenes en la crisi del 2015.
