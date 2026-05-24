Apunts polítics de la setmana
Moviments després del cas ZP
L’impacte de la imputació de l’expresident socialista ha sigut tan gros que els socialistes anhelen parlar dels mals resultats a Andalusia i, en general, del cicle electoral; mentrestant, al PP reclamen eleccions generals i estudien moviments per captar tot el descontentament, fins al punt de ponderar una moció de censura.
May Mariño
La ressaca de les eleccions autonòmiques a Andalusia estava cridada a marcar l’agenda política d’aquesta setmana. Però com passa cada vegada més assíduament en la política actual, un assumpte en tapa un altre i pocs perduren més enllà d’un parell de jornades. No obstant, la fita que ha eclipsat els resultats electorals a Andalusia no ha sigut pas cosa menor i portarà cua. La necessitat de Juanma Moreno de pactar –presumiblement amb Vox– per revalidar en el govern de la Junta d’Andalusia després de perdre la majoria absoluta, la desfeta encapçalada per María Jesús Montero per portar els socialistes al seu pitjor resultat en una comunitat que va ser durant quatre dècades feu del PSOE, van quedar completament eclipsades dimarts al matí. Un jutge va autoritzar el registre policial de l’oficina d’un expresident del Govern i José Luis Rodríguez Zapatero era citat com a imputat davant el jutge José Luis Calama, a l’Audiència Nacional.
Xoc al PSOE
Aquest fet ha trastocat els esquemes en els partits i en l’Executiu. Al PSOE ha deixat el partit en xoc; al PP, "a l’aguait i deixant el Govern i el PSOE coure’s a l’olla de la corrupció", i el president del Govern, intentant marcar distància respecte als fets, continuar amb la seva agenda, mostrar "tot el suport" a Rodríguez Zapatero, i amb tots els ulls sobre seu i si prendrà mesures.
Els socialistes es van prendre aquesta imputació com un atac a la seva ideologia. "No ataquen els nostres presidents i les seves famílies, sinó el PSOE. Ens ataquen a tots", va expressar la secretària d’Organització del PSOE en un missatge a l’Executiva del partit animant-los a "dir prou", mentre Sánchez reclamava "defensar el bon nom del president Zapatero". Els socialistes es llançaven a defensar el llegat polític de Rodríguez Zapatero. Però el jutge atribueix indiciàriament a l’expresident socialista els delictes de tràfic d’influències, pertinença a organització criminal i falsedat documental en relació amb unes operacions derivades del cobrament del rescat de 53 milions d’euros concedit a aquesta companyia el març del 2021, per pal·liar les pèrdues originades per la pandèmia del coronavirus.
Moció de censura
Un dels primers a reaccionar a l’esclat del registre va ser el líder de Vox, que va demanar al Partit Popular una moció de censura. Moviment polític ràpid i obvi del qual Alberto Núñez Feijóo va voler apartar-se. "Faré tot el possible per un canvi de govern quan cregui que ha arribat el moment", va afirmar el president del PP. A Génova no han deixat mai de considerar l’opció de fer servir aquest mecanisme constitucional que va fer servir Pedro Sánchez el 2018 i li va valer per fer fora Mariano Rajoy de la Moncloa. Una fita de la qual l’1 de juny fa vuit anys.
La moció serviria com a "canalitzador del descontentament" que els populars perceben al carrer contra Sánchez pels diferents casos judicials. I alhora obligaria els avui socis parlamentaris a retratar-se en suport a un president que cada vegada l’envolen més casos. Qui té més clara l’estratègia és la presidenta de la Comunitat de Madrid, que no deixa de demanar eleccions generals.
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- La dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada bromeja sobre la mort d’Isak Andic i la possible implicació del seu fill
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya
- Accident a la ronda de Manresa amb un vehicle bolcat i una persona atrapada
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages