Plebiscit a l’hiperlideratge de Ballart, davant una oposició a l’alça

Jordi Ballart. / Ferran Nadeu

Jordi Ballart, líder de Tot per Terrassa (TxT), va aconseguir el 2023 repetir a l’alcaldia gràcies a un tripartit amb ERC i Junts. L’octubre del 2024, ERC va abandonar l’executiu per discrepàncies sobre el model de ciutat.

Encara sense confirmar oficialment la postulació a la reelecció, tot apunta que Ballart tornarà a ser l’alcaldable de la formació que gira al voltant de l’hiperlideratge del regidor. El PSC ja ha confirmat la candidatura de Javi García, després de la renúncia d’Eva Candela, i a Junts repetirà el 2027 Meritxell Lluís com a número u de la llista. Per la seva banda, Ona Martínez continuarà sent l’aposta d’ERC per optar a l’alcaldia, mentre que el PP i Vox encara estan per confirmar, amb les probables candidatures de Marta Giménez i Alicia Tomás, respectivament. La batalla electoral a Terrassa dilucidarà si Ballart aconsegueix mantenir el seu poder després d’un mandat de desgast i amb un PSC local renovat. També hi haurà focus en el potencial auge de l’extrema dreta a Terrassa, on Vox espera rendibilitzar a les urnes el seu múscul local. / Manuel Arenas

Farrés aspira a una altra majoria absoluta per allargar l’estabilitat

Sabadell viu un mandat d’estabilitat sota el lideratge de l’alcaldessa Marta Farrés (PSC), que governa des del 2019 i amb majoria absoluta des del 2023. La socialista va compartir govern amb Junts fins al 2025, quan la formació postconvergent es va trencar internament.

Tot i que sense confirmació oficial, tot apunta que Farrés repetirà com a candidata el 2027. A ERC, els republicans ja han confirmat l’opció de Sílvia Renom; la Crida per Sabadell aposta per Oriol Rifé, l’únic dels tres regidors del grup municipal del 2023 que segueix a primera línia; i Junts s’integrarà en una coalició electoral liderada per Gabriel Fernández, exlíder d’ERC. Per la seva banda, als Comuns tot apunta que Joan Mena es presentarà a unes primàries amb la intenció de repetir candidatura, i el PP estudia repetir amb Maria Consuelo Santos.

Les municipals del 2027 dirimiran la capacitat que té el PSC per revalidar la majoria absoluta davant una oposició que té un espai fragmentat a l’esquerra dels socialistes. / Edu Gil

Quirós vol prolongar la llarga hegemonia dels socialistes

El PSC, partit que ha governat a la ciutat des de la tornada de la democràcia, va tornar a guanyar les eleccions del 2023, però va perdre la majoria absoluta. Des d’aleshores ha governat en minoria i, malgrat acostaments puntuals amb ERC o els Comuns, executiu i oposició han escenificat divisió.

El juny del 2024, David Quirós va succeir Núria Marín a l’alcaldia i ara serà la primera vegada que es presenti com a candidat. ERC ha tornat a elegir l’ex PSC i denunciant de les irregularitats del cas Consell Esportiu, Jaume Graells. Al PP, a l’espera de ser ratificada, es dona per fet que Sonia Esplugas repetirà. En el cas dels Comuns, encara han de triar candidat, tot i que la previsió és que continuï Manuel Domínguez. Davant un previsible creixement de les dretes, els socialistes posaran a prova la seva resistència en un dels principals bastions històrics del partit amb una nova cara. En una ciutat amb altes vulnerabilitats, ERC i els Comuns també examinaran la fidelitat dels seus votants malgrat els pocs dubtes respecte a una victòria del PSC. / Àlex Rebollo

Albiol enfila les seves dècimes i pot ser que últimes eleccions

El 2023, Xavier García Albiol va aconseguir la seva primera majoria absoluta (18 dels 27 regidors). El seu badalonisme es va imposar en 251 de les 256 meses electorals i va deixar molt tocada l’oposició. En l’anterior mandat, l’alcaldia havia sigut socialista gràcies a l’acord a múltiples bandes entre el PSC, ERC, els Comuns i Junts.

Albiol encara les seves dècimes eleccions. Va ser alcalde entre el 2011 i el 2015 i entre el 2020 i el 2021. Ha deixat entreveure que probablement el 2027 serà l’última vegada que es presenti a l’alcaldia de Badalona. Per la seva banda, al PSC serà candidat, per primera vegada, Fernando Carrera, i ERC repetirà amb Àlex Montornès. Als Comuns, Aïda Llauradó es perfila per repetir com a candidata, al contrari que l’exalcaldessa Dolors Sabater, el relleu de la qual està per decidir.

Albiol insisteix que només amb la seva majoria absoluta es pot "consolidar la transformació" de la ciutat i reactivar l’enquistada Administració local. La seva crisi més gran, la gestió del sensellarisme i la desocupació del B9, que investiga la fiscalia. / Gerardo Santos

