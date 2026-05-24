Lleida
La polèmica del burca marcarà la campanya de Larrosa
El Periódico
El 2023, el PSC va recuperar l’alcaldia després de quatre anys de govern municipal d’ERC. El socialista Fèlix Larrosa ha governat en minoria però el seu càrrec mai ha perillat perquè la majoria alternativa requeria un pacte impossible entre PP, Junts i ERC. L’última polèmica encara porta cua: l’executiu municipal vol prohibir el burca.
Larrosa intentarà revalidar el càrrec quatre anys més. Xavier Palau (PP), actual cap de l’oposició, està pendent de ratificar com a candidat. Per part d’ERC, la candidata serà Jordina Freixanet, actual regidor i exdiputada del Parlament amb passat al PSC. Violant Cervera, exconsellera de la Generalitat, està pendent de ratificar com a candidata de Junts. Els alcaldables de Vox i Comuns tampoc estan ratificats; els morats exploren una aliança amb la CUP.
Feu tradicional del PSC, Lleida serà un termòmetre de l’estat de forma dels socialistes. El PP aspira a revalidar o fins i tot millorar els seus resultats de fa quatre anys –dels millors a Catalunya– i Junts i ERC volen recuperar-se de la patacada del 2023. La immigració tornarà a ser un dels assumptes clau de la campanya, sobretot ara, revifat el debat sobre el burca. / Quim Bertomeu
Viñuales valora seguir davant d’una nova probable victòria
Tarragona
El PSC va recuperar el 2023 la plaça forta de Tarragona amb Rubén Viñuales. L’alcalde governa en minoria, però ha teixit aliances estables a dreta i esquerra amb Junts i En Comú Podem, que han garantit l’estabilitat i els pressupostos. Fins i tot ha comptat amb el suport puntual de dos exregidors de Vox –ara no adscrits– en temes clau, com la reactivació del servei de neteja pública després de més de vint anys travat.
La victòria socialista es dona per feta a Tarragona, i Viñuales estudia repetir com a candidat del PSC: seria la quarta vegada que l’advocat de Campclar encapçala una llista municipal. La primera vegada ho va fer per Ciutadans, fins que el 2020 va estripar públicament el carnet del partit i va decidir fitxar pel PSC.
Davant ERC, PP i Junts es conjuren per trencar dues dècades de victòries socialistes en les municipals. El republicà Xavier Puig es presenta com a relleu de l’exalcalde Ricomà; Maria Mercè Martorell està disposada a repetir amb els populars; i a Junts, Jordi Sendra vol reeditar la fórmula de fa quatre anys. Jordi Collado tornarà a encapçalar la llista d’En Comú Podem i Vox encara no ha anunciat quin serà el seu candidat per als comicis que se celebraran el 2027. / Jan Magarolas
Bote vol revalidar amb la seva política de pactes plural
Mataró
El 2023, el PSC va perdre dos regidors però va mantenir l’alcaldia. L’alcalde, el socialista David Bote, ha apuntalat el mandat pactant esquerra i dreta. Primer, els Comuns van entrar al govern municipal i, després, Bote va firmar sengles acords amb Junts i el PP.
El socialista tornarà a ser el candidat per revalidar el 2027 la plaça de primer edil.
A ERC repetirà com a alcaldable Pim Camprubí, mentre que a Sergi Morales el substituirà Noe Ayguasenosa al flanc dels Comuns. Per Junts repetirà Alfons Canala, mentre que PP i Vox no han confirmat encara quins seran els seus candidats, si bé per a això es perfilen Cristian Escribano i Mónica Lora, respectivament. Tots dos repetirien com a caps de cartell de les seves formacions. La CUP tampoc ha revelat encara el seu alcaldable.
L’avui alcalde Bote procurarà tornar a imposar-se en un escenari fragmentat i polaritzat. La fulgurant entrada de Vox el 2023, quan va passar de no tenir representació a treure quatre regidors, converteix Mataró en un dels feus en els quals buscarà fer-se fort. Especialment davant la probable irrupció d’una altra força d’extrema dreta, com és Aliança Catalana, que aspira a irrompre en el ple. / Gerardo Santos
González es presenta després de rellevar Parlón
Santa Coloma
Santa Coloma de Gramenet afronta unes eleccions marcades pel canvi a l’alcaldia socialista. Mireia González va rellevar Núria Parlon quan aquesta va ser nomenada consellera d’Interior, l’agost del 2024. Els comicis locals mesuraran el grau de popularitat de González, que es perfila com a candidata socialista, i també de l’impacte electoral d’ERC després d’una altra pèrdua significativa: la del mediàtic Gabriel Rufián.
ERC confia que Sam Núñez millori els resultats de Rufián, mentre que el PP es torna a encomanar a Miguel Jurado, la candidatura del qual encara està per confirmar. Tampoc està clar què faran Vox i Ciutadans, tot i que Dimas Gragera (ex Cs) sí que ha certificat que no liderarà cap candidatura i actualment defensa el projecte socialista de González.
La principal incògnita que resoldran les municipals a Santa Coloma és si el PSC de González aconseguirà revalidar la majoria absoluta aconseguida per Parlon, que seria la quarta consecutiva. També s’ha de veure el múscul que aconsegueix l’ERC de Sam Núñez, que busca ampliar la seva base i seduir el votant d’esquerres a través d’una plataforma cívica. Per la seva banda, l’extrema dreta aspira a fer efectiva la puixança que li atorguen els sondejos. / Manuel Arenas
Guaita busca repetir com a alcaldessa amb un altre tripartit
Reus
L’estabilitat en la política local de Reus, força escassa anys enrere, ha estat la tònica del pacte de govern en l’actual legislatura entre el PSC, ERC i Ara Reus. Legislatura marcada per l’habitatge i l’espai públic, dos dels temes clau del mandat i que prometen condicionar la campanya electoral l’any que ve.
El 2023, Sandra Guaita es va convertir en la primera dona alcaldessa de Reus. Biòloga de professió i exdiputada al Congrés, tot apunta que tornarà a encapçalar la llista dels socialistes a la ciutat.
S’ha de veure si, per tercera vegada consecutiva, els pactes postelectorals a la capital del Baix Camp configuren la presidència de la Diputació de Tarragona, ara que la presidenta, Noemí Llauradó, nascuda a Reus, ha donat el relleu a Daniel Recasens a ERC.
A la resta de formacions hi haurà una part que consolidarà lideratges i una altra que encara no ha decidit com renovarà les cares visibles. A Junts hi haurà continuïtat i mantindrà l’exdelegada de la Generalitat Teresa Pallarès. També a Ara Reus-PL, que tornarà a apostar pel seu fundador, Daniel Rubio. Canviarà el lideratge en el PP, amb Sílvia Virgili amb molts números. Mentre els candidats de Vox i la CUP encara són una incògnita. / J. M.
