El PP ambiciona revalidar la seva imatge de partit dels alcaldes
Els populars van arrabassar als socialistes 13 capitals de província fa tres anys
Mariano Alonso Freire
Entre els triomfs electorals de què presumeix sempre que en té l’ocasió Alberto Núñez Feijóo hi ha el dels candidats a alcalde del Partit Popular (PP). En els comicis del 2023, els únics d’aquest tipus que han tingut lloc durant l’etapa a Génova de l’expresident de la Xunta de Galícia, els populars van aconseguir ser el partit amb més nombre de regidors a tot Espanya i doblar el del seu immediat competidor, el PSOE. Entre ells, i gairebé com la joia de la corona, el de la capital d’Espanya, José Luis Martínez-Almeida, que per primera vegada va arribar a la majoria absoluta, després d’una primera legislatura en què la coalició amb Ciutadans i el suport extern de Vox van ser els peatges que va haver de pagar per poder succeir Manuela Carmena al palau de Cibeles.
Però el PP tampoc va ser aliè a l’elecció de l’alcalde de la segona ciutat del país, Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que només amb el vot dels de Daniel Sirera, òbviament consensuat amb Feijóo, va aconseguir impedir que el candidat més votat llavors, Xavier Trias, de Junts per Catalunya i anteriorment alcalde, repetís a la plaça de Sant Jaume.
Aquelles eleccions van ser un autèntic terratrèmol polític per al PSOE, fins al punt de forçar l’insòlit avançament electoral per al 23 de juliol que va anunciar Pedro Sánchez l’endemà de les eleccions. El PP va arrabassar als socialistes alcaldies tan significades com les de Sevilla, Valladolid i la de València, a l’esquerra, després d’aconseguir el bastó de comandament María José Catalá.
D’aquí un any tots aquests regidors hauran de revalidar el poder perquè la lectura d’aquella nit electoral no sigui la d’un retrocés dels populars, o fins i tot la d’un fracàs. Tot i que aleshores, tenint en compte el terratrèmol polític que suposa la investigació judicial a l’expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero destapada aquesta setmana, ningú pot assegurar que les eleccions generals no s’hagin celebrat, cosa que canviaria molt les circumstàncies.
Oportunitat històrica
Des del punt de vista del que va passar el maig del 2023, tenint present a més que els populars van arribar al govern municipal en 29 de les 52 capitals de província, 13 d’elles arrabassades als socialistes, la perspectiva de les municipals serà per al PP, i per a Feijóo, molt diferent de la de les generals. Això és el que hi ha entre defensar un bon resultat, i molts feus d’un poder municipal molt consolidat, a ser l’aspirant i saber, com ho sap el president del PP, que no tindrà més oportunitats que aquesta que se li presenta. Mai.
La mateixa nit en què s’avaluarà com li ha anat al PP a les municipals també s’examinarà bona part dels presidents autonòmics del partit. I amb permís de tots els altres, Isabel Díaz Ayuso, que aspira a mantenir la majoria absoluta, un repte amb què no ha pogut complir a Andalusia Juan Manuel Moreno. I això podria tenir conseqüències futures en la política nacional, com en tenen les recents eleccions andaluses.
