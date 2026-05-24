El PP exigeix a Sánchez aclarir quina influència tenia Zapatero: «És l’escàndol més gran de la política al nostre país»

Acte a Catalunya amb Tellado
Quim Bertomeu
La cascada de revelacions al voltant del cas Plus Ultra que afecta l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero és vista pel PP com l’element definitiu que farà caure Pedro Sánchez de la Moncloa. Aquest diumenge, en un acte des de Barcelona, el secretari general dels populars, Miguel Tellado, ha exigit al president del Govern que aclareixi fins a quin punt tenia influència Zapatero en el Consell de Ministres. «És la part de la pel·lícula que ens falta per conèixer: en qui va influir Zapatero en el seu presumpte tràfic d’influències», ha exposat.
Com que la resposta a la pregunta és complicat que arribi, Tellado ha arribat a les seves pròpies conclusions. El dirigent popular ha assegurat que «Zapatero no va poder delinquir sense Sánchez», i s’ha mostrat convençut que l’ordre de rescatar la companyia aèria va arribar des de la cúspide del Govern. Per als populars, fins que no hi hagi explicacions, «tot el Consell de Ministres del Govern d’Espanya està sota sospita». «És l’escàndol més gran que ha viscut mai la política al nostre país», ha conclòs.
A partir d’aquí, Tellado ha iniciat una successió de retrets més o menys enginyosos contra Zapatero i el PSOE. «¿Sabeu quina diferència hi ha entre Sánchez i Alí Babà? Que Alí Babà només tenia 40 lladres i que en el partit socialista n’hem perdut el compte», ha dit. També ha utilitzat com a arma d’atac algunes de les senyes d’identitat del Zapatero president, com el ‘talante’ o el seu sobrenom de ‘Bambi’: «Resulta que el tarannà amagava un mangant». «Van voler fer-nos creure que s’inspirava en aquest cervató tret de Disney i en realitat era una pel·lícula de gàngsters», ha reblat.
Aprofitant que visitava Catalunya, també ha acusat ERC i Junts de ser còmplices dels escàndols que afecten el Govern, ja que el 2023 els seus vots van servir per fer president Sánchez. També aquí ha recorregut a la burla per referir-se al líder dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián: «Diu que té trencat el cor [per la situació de Zapatero]. Ooooh... El que no es trenca és el seu recolzament al Govern. Està tan podrit com ell».
Però més enllà dels retrets, també ha recordat el paper clau que té Catalunya per desallotjar Sánchez de la Moncloa. Són moltes les victòries del PSOE en les eleccions generals – com les de Zapatero i Sánchez, sense anar més lluny – que es van consolidar en uns bons resultats a la comunitat catalana. És per això que ha demanat al PP català que centri els seus esforços a créixer electoralment. En les últimes generals van aconseguir sis escons, que van poder ser vuit si haguessin sumat alguns vots més. Tellado vol això vuit parlamentaris i, si pot ser, una mica més. «El PP de Catalunya és un pilar per fer un salt endavant cap al canvi polític al nostre país», ha conclòs.
Congrés en marxa
La visita de Tellado Catalunya també ha servit per activar el compte enrere per a la celebració del congrés del PP català, que serà el 27 de juny. Un conclave que hauria d’ haver-se convocat el 2022 i que s’ha anat posposant fins ara. La intervenció del secretari general ha servit per exhibir el recolzament de la direcció nacional del partit al fet que l’actual líder a Catalunya, Alejandro Fernández, repeteixi en el càrrec. Un recolzament destacat perquè les relacions entre Feijóo i Fernández no sempre han sigut bones.
No obstant, Tellado ha demostrat que les picabaralles, almenys públicament, són cosa del passat: «Si et sents amb forces, jo et demano que et presentis a aquest congrés que avui convoquem». El secretari general dels populars també ha reconegut a Fernández el creixement exponencial de les últimes catalanes, quan van passar de tres diputats a 15, però li ha demanat continuar creixent a partir de formar una nova direcció del PP a Catalunya «molt més jove i cohesionada» que la dels últims anys.
Abans de Tellado havia intervingut Fernández, que ja fa temps que ha expressat la voluntat de revalidar el seu mandat. L’únic dubte és si tindrà rival, una cosa que sembla poc probable. El líder dels populars catalans ha exposat que el congrés ha de servir per construir un partit més «organitzat, greixat i fort territorialment» amb un doble objectiu: ser l’«alternativa política» a Catalunya al nacionalisme i l’esquerra, i contribuir des d’aquesta comunitat «al canvi polític a Espanya». «Sortirem del congrés més forts i units que mai», ha conclòs.
El partit ha pres aquest diumenge algunes decisions respecte al conclave. Se celebrarà a Barcelona i hi podran participar 806 compromissaris en representació de la militància. La ponència política – el full de ruta – recaurà en Juan Milián, Fernando Sánchez Costa i Lorena Roldán i la reforma del reglament a Maritxu Hervás, Mónica Parés, Joan Simeón i Alberto Mas. El límit per presentar candidatures acaba l’1 de juny, que és la data límit per saber si Fernández tindrà rival.
