Equador de la legislatura
Illa obre una nova etapa després del pacte de pressupostos amb el focus posat en mestres, pisos, trens i finançament
El president de la Generalitat té per davant conflictes que vol resoldre abans que arribi l’estiu i altres que mirarà de pal·liar amb la vista posada a donar un reconeixement a la seva agenda
Illa rellança la legislatura amb els pressupostos i consolida la majoria amb ERC i els Comuns
El Govern manté un pressupost de gairebé 50.000 milions i reserva 900 milions per complir amb sERC
Sara González
Falta la posada de llarg, l’aprovació definitiva d’uns pressupostos tardans que entraran en vigor a mitjans de juliol, quan bona part de la ciutadania tindrà ja un peu en les vacances d’estiu. Però, amb l’acord segellat amb ERC i els Comuns, el president de la Generalitat, Salvador Illa, té gasolina per esgotar la legislatura i fer-ho, a més, obrint una nova etapa en què pesin més els projectes per iniciativa del Govern que els que fins ara ha impulsat per necessitat de pactar amb els seus socis. En l’horitzó hi ha unes eleccions municipals en què el PSC vol consolidar la seva supremacia a Catalunya.
No obstant, l’Executiu té reptes ineludibles per davant, començant per resoldre el conflicte amb els docents, i altres més a mitjà i llarg termini, com afrontar el gran problema de l’habitatge, remuntar el servei deficitari de Rodalies i aconseguir que s’aprovi el model de finançament. Tots ells, assumptes que poden posar en perill l’assossec que el president prova de convertir en marca del seu mandat.
Les negociacions amb els docents, que mantenen el pols per aconseguir un increment salarial, estan obertes de bat a bat. En aquests moments és el col·lectiu que més preocupa i ocupa el Govern, ja que a més de les 17 aturades convocades en els dos últims mesos del curs escolar amenacen de portar la seva protesta a la visita del Papa a Barcelona el 9 de juny si no s’atenen les seves reclamacions. És just l’escena que vol evitar Illa, que aspira a poder firmar la pau amb els sindicats majoritaris en les pròximes dues setmanes. Per ara, l’executiu veu «inassumible» la pujada plantejada per Ustec, però assegura tenir cert marge per moure partides en els pressupostos per encaixar millores en les retribucions.
El diagnòstic està subratllat en vermell a la Generalitat: l’accés a la habitatge és el principal factor de desigualtat en la societat. Per això el pla per construir 50.000 pisos assequibles fins al 2030 és una de les proves del cotó del compliment del projecte del Govern. Però més enllà de construir i mobilitzar sòl residencial, els acords amb els Comuns han portat Illa a aprovar mesures per intervenir el mercat de la vivenda fixant límits als preus i regulant els lloguers de temporada. Pendent està ara la limitació de la compra especulativa, que es va comprometre que entrés en vigor abans de l’estiu. La previsió és que la proposició de llei per a això comenci a impulsar-se la setmana que ve al Parlament. També llançarà abans de l’estiu la segona convocatòria de la llei de barris, amb la qual vol recuperar fins al 2028 més d’un centenar de zones degradades de Catalunya.
Mestres i trens han sigut dues de les principals crisis que aquest any ha hagut de manejar el Govern. Rodalies ha tardat quatre mesos a recuperar-se de l’accident de Gelida que va posar al descobert anys de desinversió en el manteniment de la xarxa ferroviària, però el servei continua sent un calvari per als usuaris. Illa ha constatat fins a quin punt els trens són una prima de risc que esclata en el moment més inesperat i vol que deixin de ser un problema, per la qual cosa l’execució de les inversions són clau, així com el compliment del traspàs de la gestió a la nova empresa amb majoria de la Generalitat, que s’estrenarà amb l’R1 aquest mateix any.
En un any, Catalunya estarà votant en les eleccions municipals i les enquestes auguren un creixement de l’extrema dreta, tant d’Aliança Catalana com de Vox. Amb aquesta preocupació a sobre de la taula, el Govern intenta aturar les vies per les quals aquests partits guanyen vots, i una és a costa d’ assenyalar la inseguretat. Per això la Conselleria d’Interior mira de contrarestar amb dades el fet que en dues setmanes s’hagin concentrat successos amb armes blanques i tirotejos i que hagi anunciat que reforçarà els controls.
El pacte de pressupostos amb ERC inclou partides per reforçar la presència del catalàa les xarxes socials i per promoure’n l’ús social, però no és tasca fàcil revertir la pèrdua de l’ús social patida en els últims anys. A més, el Govern fa mesos que està pendent de la sentència del Tribunal Constitucional sobre el model d’immersió a l’escola, una resolució judicial que pot provocar un nou terratrèmol polític i en el sector educatiu. El Govern assegura que fa temps que treballa en la resposta a diferents escenaris que puguin obrir-se en aquesta matèria.
Enels plans del Govern i d’ERC figura que elmodel de finançament s’aprovi abans que acabi aquest any. No obstant, cal veure si aconseguiran arrossegar Junts perquè hi voti a favor, una cosa que, per ara, no té intenció de fer. L’acord en aquesta matèria va ser l’argamassa que va permetre la investidura d’Illa, per la qual cosa, si fracassa, caurà en sac foradat el principal element pel qual els republicans han sostingut fins ara la legislatura. Però també la continuïtat de Sánchez és clau tant per al finançament com perquè altres pactes firmats amb ERC, com l’impuls de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, siguin una realitat. Un canvi a la Moncloa seria també un test d’estrès per a la majoria que sosté Illa.
